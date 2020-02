Plus de soucis de stockage avec le SSD externe Samsung T5

Ne sortez pas sans votre SSD

Protégez vos données

Une fois de plus, c'est le géant américain Amazon qui se retrouve aux commandes de cette bonne affaire. Pour ce qui est des modalités, vous pourrez recevoir la commande gratuitement chez vous ou choisir le point retrait qui vous convient. Nous passons directement à la garantie de ce produit qui est valable pendant 3 ans. Enfin, une seconde assurance Amazon Protect d'un an contre les pannes est disponible à 9,49€. Cette dernière est bien évidemment optionnelle.Le SSD Samsung T5 est un modèle externe qui viendra se brancher en USB 2.1 à vos appareils. Il est livré avec ses câbles et fonctionne parfaitement sur les ordinateurs ainsi que les smartphones. La vitesse de transfert du disque peut atteindre jusqu'à 540 Mo/s, soit 4,9 fois plus rapide qu'un disque dur externe classique (d'après le fabricant). Vous pourrez donc copier puis coller n'importe quel fichier avec une rapidité optimale. Mais les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas là !Ce SSD Samsung T5 est également un véritable exemple en matière de sécurité. Ainsi, il protégera ses 500 Go d'espace libre via un cryptage matériel AES 256 bits. Un mot de passe viendra donc assurer l'intégrité de vos informations personnelles. Cet exemplaire est également doté d'un corps métallique robuste qui peut encaisser les chocs. Par exemple, il pourra résister à une chute allant jusqu'à 2 mètres de hauteur. Enfin, il s'agit d'un modèle compact que vous pourrez transporter facilement dans un sac ou une poche.Encore un SSD qui assure à tous les niveaux ! Il bénéficie d'une construction solide et de performances qui sauront répondre à toutes vos attentes. Enfin, si la version 500 Go ne vous convient pas, vous pouvez toujours opter pour 250 Go, 1 To ou même 2 To. C'est à vous de choisir !