Faites le choix d'un des meilleurs VPN pas cher et très complet pour 1,79 €/mois

Un prix très compétitif...

... pour un VPN de compétition

Recourir à un VPN présente deux avantages principaux. Premièrement, le dispositif vous permet de naviguer sur Internet en toute sécurité, en évitant notamment les trackers et les logiciels malveillants. Deuxièmement, il offre la possibilité de lever les restrictions géographiques de certaines plateformes, en simulant une connexion depuis une autre région. Vous pouvez, par exemple, avoir accès à des contenus de Netflix non disponibles dans votre pays...Parmi les VPN du marché , Surfshark se distingue notamment par ses prix très attractifs. Car si vous vous engagez sur 24 mois, vous bénéficierez d'un tarif de seulement 1,79 € par mois, soit une économie de 82 % par rapport au tarif habituel ! Si cette durée vous paraît trop longue, sachez que vous avez également la possibilité de souscrire un abonnement sur 12 mois, pour un prix de 4,99 € par mois.À moins de 2 euros par mois, Surfshark ne manque pas d'arguments pour vous convaincre. La plateforme dispose ainsi de plus de 1 000 serveurs, répartis dans 61 pays, pour contourner les restrictions géographiques. Il offre également des fonctionnalités permettant de renforcer la protection de ses utilisateurs et de bloquer les pubs en ligne.Mais là où Surfshark parvient particulièrement à se différencier, c'est sur sa capacité à gérer un nombre illimité d'appareils. Vous pourrez donc utiliser le VPN sur tous vos équipements, y compris mobiles, via les applications iOS et Android. De plus, l'entreprise propose une fonction « Whitelister », qui permet de contourner le VPN si nécessaire. Une option pratique pour les applications bancaires, qui peuvent interpréter des connexions depuis l'étranger comme des actions malveillantes.Avec le VPN Surfshark, vous pouvez donc protéger votre activité en ligne sur tous vos appareils. Et le tout à moins de 2 euros par mois ! Idéal pour naviguer l'esprit léger...