Hébergez votre site web pour seulement 0,80€ par mois

Un bon plan certifié par Clubic !

Une solution d'hébergement très complète !

Un prix très bas pour les services proposés

Une service facile d'utilisation

Hébergement sécurisé à petit prix

Un tarif premium à peine plus gros qu'une pièce de 2 euros (par mois)

Hostinger est un hébergeur d'origine lituanienne, fondé en 2004. En ce moment, il propose une offre exceptionnelle, particulièrement destinée aux particuliers et aux petites entreprises. Car l'hébergement d'un site web vous revient actuellement à seulement 0,80 euros par mois. Soit moins que le prix moyen d'une baguette ! Sachant que le prix normal de l'abonnement est à 7,99€ par mois, vous économisez donc 90 %.Et à ce tarif, vous bénéficiez de tous les services indispensables à l'administration d'un site, avec notamment 100 Go de bande passante et une base de données MySQL. De plus, la solution est optimisée pour une utilisation de WordPress, un des CMS les plus populaires et les plus accessibles pour les novices. L'offre comprend également un compte mail, qui vous permet de bénéficier d'une adresse professionnelle, pour communiquer avec vos futurs clients et partenaires.Enfin, cerise sur le gâteau : vous profitez, pour le même prix, d'un certificat SSL pour votre site. Cela renforcera ainsi la sécurité des échanges et habillera votre adresse web d'un « HTTPS » rassurant pour vos visiteurs. Mais ne tardez pas : l'offre n'est valable que quelques heures encore !Par ailleurs, si vous avez davantage de besoins, Hostinger possède également de quoi vous satisfaire. Avec son offre « Hébergement Premium », vous pouvez en effet profiter de plus de liberté, avec un nombre illimité de sites web, d'adresses mail, de bases de données MySQL... De même, vous pourrez recevoir autant de visiteurs que possible, grâce à une bande passante sans borne.Ce produit est un peu plus cher que le précédent, mais reste très abordable. Il est affiché à 2,15€ par mois, au lieu de 11,95€ d'ordinaire, soit une réduction de 82 % !Hostinger propose aussi un « Hébergement Business », à 3,45€ par mois, avec une offre de services renforcée. Il ne vous reste donc plus qu'à opter pour l'hébergement le plus adapté à votre situation. Et quel que soit votre choix, si vous n'êtes pas satisfait(e) lors des 30 premiers jours, vous pouvez demander un remboursement.