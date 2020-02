Choisissez un des services VPN les plus rapides au monde pour le streaming à seulement 1,79€/mois

Pourquoi Clubic recommande ce VPN ?

Un VPN très rapide

Un excellent rapport qualité / prix

Un service très simple d'utilisation

Un VPN à moins de 2 euros par mois

PureVPN permet d'accéder à de nouveaux contenus

PureVPN ne va pas vous ruiner, loin de là : le plan 2 ans d'abonnement est commercialisé en ce moment à 43 euros, ce qui revient à payer 1,79 euro par mois. C'est à peine plus cher que le plan 1 an à 40,96 euros la première année. Le forfait au mois coûte quant à lui 9,60 euros mensuels. Bref, vous l'avez compris, prendre 2 ans d'un coup est synonyme de grandes économies. Et vous ne prenez aucun risque si le service ne vous plaît pas puisque vous bénéficiez d'une garantie satisfait ou remboursé pour une période de 31 jours.Avec un seul compte, vous pouvez utilisez PureVPN sur cinq appareils simultanément. La plateforme est compatible Windows, Mac, Linux, Android, iOS, Chrome, Firefox, Android TV, Apple TV, Amazon Firestick, Kodi ou encore Roku. Vous pouvez accéder à plus de 2000 serveurs situés dans plus de 140 pays, avec des débits élevés ainsi qu'une bande-passante illimitée.L'intérêt de souscrire à ce genre de VPN est multiple. D'abord, vous sécurisez votre navigation et vos activités sur internet grâce aux protocoles de chiffrement utilisés. Cela vaut aussi pour les paiements sur les sites de commerce en ligne. Sur réseau privé ou domestique, vous êtes protégé.PureVPN vous aussi permet d'accéder à des contenus à géolocalisation restreinte et vous ouvre les portes de catalogues de contenus bien plus larges que ceux disponibles en France. Vous pourrez ainsi accéder à l'intégralité des contenus Netflix disponibles aux Etats-Unis, Hulu, HBO, etc. Enfin, vous pourrez également regarder la télévision française depuis l'étranger, .L'équipé éditoriale de Clubic a constitué un long comparatif des meilleurs VPN , n'hésitez pas à y jeter un œil afin d'y voir plus clair.