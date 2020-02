Bon plan Amazon : Pack accessoires Nintendo Switch à moins de 26€

Sortez bien équipé !

Toujours plus de possibilités

Cette bonne affaire a été mise en ligne par Amazon. Le site américain propose comme toujours la livraison gratuite en France métropolitaine. Vous pouvez également activer votre essai gratuit de 30 jours à Amazon Prime pour recevoir la commande sous un petit jour ouvré. D'autres avantages seront à votre portée comme des réductions exclusives et l'accès à Prime Video ou encore à Amazon Music. Maintenant, il est temps de passer au contenu extrêmement copieux de ce pack.Dans ce pack, nous retrouvons de nombreux éléments comme un étui de transport rouge pouvant embarquer la console et ses accessoires (Joy-Con, câbles...). Un second étui, mais uniquement pour les cartouches de vos jeux, est aussi inclus. Vous n'aurez donc plus à trimbaler les boîtes de vos titres favoris durant vos déplacements. Ce n'est pas tout puisqu'un câble de chargement USB, une paire d'écouteurs, deux écrans de protection en verres trempés et un comfort grip case sont de la partie. Mais la liste n'est pas encore terminée...Ce bundle conçu par Orzly n'a pas encore dit son dernier mot. Ainsi, vous trouverez également un stylet pour naviguer plus facilement sur le menu de la Switch , un chiffon de nettoyage en microfibre, un applicateur et deux chiffons alcoolisés. Vous pourrez donc nettoyer votre machine comme il se doit avec ces accessoires. La Nintendo Switch aura alors tout ce qui lui faut pour sortir de chez vous sans risquer d'être agressée par le monde extérieur.Le rapport qualité/prix de ce pack d'accessoires pour Switch est absolument imbattable. Il renferme tous les éléments nécessaires pour protéger et transporter facilement votre console. Une affaire à ne pas manquer !