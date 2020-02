RED, Free, Sosh, B&You et Prixtel : quel forfait mobile pas cher choisir ?

Des forfaits pour tous les budgets

Découvrez les 5 forfaits actuellement en promotion

Précisons d'entrée de jeu que toutes les offres qui vont suivre sont sans engagement. Vous pourrez donc résilier à n'importe quel moment si vous trouvez mieux ailleurs. Nous signalerons également lorsqu'un forfait verra son tarif mensuel augmenter au bout d'un an. Enfin, ces abonnements sont bien évidemment uniquement valables pour les nouveaux clients de chaque opérateur. Vous devrez également vous acquitter de 10€ au moment de la souscription pour recevoir la nouvelle carte SIM chez vous.Maintenant, il est temps de découvrir ces offres et d'y souscrire avant leur date d'expiration.Commençons par le forfait RED 60 Go à 12€/mois. La réduction est valable jusqu'au 10 février 2020. Vous aurez accès à 60 Go d'internet en 4G et vous pourrez même demander jusqu'à 4 recharges par mois de 1 Go chacune (pour 2€ à chaque fois). Les appels sont illimités vers tous les mobiles et les fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte). Un appel ne peut dépasser une durée de 3 heures. Les SMS/MMS sont également illimités mais seulement vers l'Hexagone (dans la limite de 200 destinataires par mois). Si vous vous rendez dans un pays de l'Union Européenne ou dans les DOM, les appels et SMS/MMS resteront illimités. Vous profiterez aussi de 8 Go d'internet en plus dans ces zones.Passons au forfait Free 60 Go à 9,99€/mois. L'offre est disponible jusqu'au 11 février prochain et le prix passera à 19,99€/mois au bout d'un an. Les appels sont bien évidemment illimités vers les mobiles comme les fixes de France métropolitaine et DOM. Les SMS ont droit au même traitement de faveur et les MMS sont illimités vers la métropole. L'enveloppe web mensuelle contient 60 Go de datas en 4G+. Lors de vos déplacements en Europe et dans les DOM, tous les éléments évoqués précédemment sont illimités avec 4 Go d'internet en plus. Vous pourrez utiliser le réseau FreeWifi en France.Voici le forfait Sosh 50 Go à 9,99€/mois. La promotion est accessible jusqu'au 17 février 2020. Pour ce qui est du tarif mensuel, il sera de 24,99€ après 12 mois. Les appels et SMS/MMS sont illimités en France. Les 50 Go d'internet en 4G sont utilisables en France métropolitaine. Si vous voyagez en Europe ou dans les DOM, les appels et SMS/MMS conserveront leur formule illimitée vers ces mêmes zones et la France. Enfin, 5 Go d'internet mobile peuvent être utilisés depuis l'Europe.Nous approchons de la fin avec cet abonnement B&You 60 Go à 11,99€/mois. Vous avez jusqu'au 24 février 2020 pour y souscrire. Lorsque vous êtes en France métropolitaine, vous bénéficiez des appels ainsi que des SMS illimités vers la métropole et les DOM. Les MMS peuvent être envoyés sans compter uniquement vers l'Hexagone. Cette fois, si vous êtes en Europe ou dans les DOM, absolument tous ces éléments resteront illimités vers ces destinations et la France métropolitaine. En ce qui concerne la partie internet, comptez sur 60 Go en France dont 10 Go utilisables en Europe et DOM.Enfin, nous terminons avec ce forfait Prixtel 5 Go à partir de 4,99€/mois. La facture mensuelle variera en fonction de votre usage. Au début du mois, le montant est fixé à 4,99€ puis il peut atteindre jusqu'à 14,99€. Au bout d'un an, la fourchette est comprise entre 9,99€ et 19,99€. Il vous donne accès aux appels et SMS/MMS illimités depuis la France vers le territoire français. Ces mêmes éléments sont aussi illimités depuis l'Europe et les DOM vers ces destinations et la métropole. Vous pourrez joindre 200 correspondants tous les mois. Vous pourrez également utiliser de 5 à 50 Go d'internet en 4G+ en choisissant le réseau SFR ou Orange. C'est votre utilisation à ce niveau qui fera varier le prix du forfait. Dès que vous arriverez aux 50 Go, le débit sera réduit pour éviter le hors forfait. Vous avez jusqu'au 11 février pour en bénéficier.Notre sélection est maintenant terminée. Nous vous souhaitons un excellent week-end sur Clubic.