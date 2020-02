Économisez 43,00€ sur l'achat d'une caméra de sécurité Xiaomi 1080p pendant les soldes Amazon

Surveillez aussi votre budget

Une caméra complète et fiable

Vous l'avez compris, nous sommes chez Amazon pour cette remise extrêmement intéressante. Le site américain propose toujours la livraison gratuite en France métropolitaine. De nombreux points retrait sont également éligibles pour récupérer votre commande. De plus, grâce à l'essai gratuit de 30 jours à Amazon Prime (puis 49€/ans), vous serez livré en seulement un jour ouvré. D'autres avantages seront mis à votre disposition. Il est temps de passer aux caractéristiques techniques de cet article.La caméra de surveillance connecté Mi Home de Xiaomi est capable de filmer en Full HD avec un angle complet à 360°. Ainsi, les images enregistrées seront nettes et détaillées. Vous pourrez suivre les enregistrements en temps réel via l'application gratuite sur les appareils Android et iOS. La large plage de rotation de cet exemplaire permet d'annuler presque totalement les angles morts dans une pièce. Parmi les fonctionnalités présentes, nous retrouvons aussi une vision nocturne qui permet de voir jusqu'à 15 mètres dans une obscurité totale. Un microphone est également inclus pour entendre tout ce qu'il se passe. Cette caméra est sans aucun doute le meilleur rapport qualité prix du marché.Cette caméra connecté à votre smartphone vous alertera aussi si jamais un mouvement venait à être détecté chez vous. Un clip vidéo sera directement envoyé et sauvegardé sur le Cloud pendant une semaine. L'application mobile permet également de paramétrer les vidéos en 1080p en contrôlant la fonction panoramique et l'inclinaison. Vous pouvez même prendre des photos en temps réel si nécessaire. Enfin, l'installation est instinctive puisqu'il vous suffira de brancher la caméra puis de télécharger l'application Mi Home avant de suivre les instructions.Bref, cette caméra conçue par Xiaomi a toutes les fonctionnalités essentielles pour vous aider à surveiller vos biens les plus précieux. Elle remplira sa mission à merveille et vous permettra de partir en vacances l'esprit tranquille.