Un forfait mobile pas cher avec 5 Go pour 4,99€/mois (Orange et SFR)

Un forfait tout compris qui s'adapte à vos besoins

Choisissez le réseau qui capte le mieux chez vous

Prixtel propose aujourd'hui un forfait mobile pas cher et très étonnant qui s'appelle « Le complet ». Ce forfait est adaptatif et le prix facturé chaque fois est établi en fonction de votre consommation internet. Si vous consommez moins de 5 Go, vous ne payez que 4,99€ par mois. Entre 5 et 10 Go c'est 9,99€/mois et 14,99€ au delà jusqu'à 50 Go de données.L'autre originalité de Prixtel par rapport aux autres opérateurs est que ce forfait est utilisable également dans les DOM et en Europe. Vous restez connecté en permanence, sans surcout, et les appels et SMS illimités sont également compris que vous vous trouviez en Europe, mais également en Amérique du Nord sur les réseaux 4G et 4G+ partenaires de Prixtel.Quid du réseau ? Prixtel vous laisse le choix et vous propose de choisir entre une connexion sur le réseau Orange ou SFR. A vous de choisir en fonction de l'opérateur que vous préférez et que vous captez le plus dans votre domicile et dans votre région. Vous pouvez bien évidemment lors de la souscription conserver votre numéro actuel grâce à la portabilité.Enfin le forfait « Le complet » est une offre sans engagement. Vous êtes libres à tout moment de choisir une offre qui vous convient plus, et Prixtel ne vous facturera pas de frais de départ comme certains de ses concurrents.Le forfait « Le complet » de Prixtel est proposé à un prix exceptionnel compris entre 4,99€ et 14,99€ par mois durant la première année et selon votre consommation, puis entre 9,99€ et 19,99€ par mois ensuite.