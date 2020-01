Bon plan RingVPN : protégez votre anonymat à partir de 2,60€/mois

RingVPN : nouveau, complet et efficace

Un VPN sans log

Le service ne vous dit peut-être rien, et pour cause il s'agit d'un nouveau venu sur le marché. Pourtant RingVPN , basé à St Kitts and Nevis est aujourd'hui un acteur intéressant du marché, alliant prix bas et service efficace. En effet sa force est incarnée par sa polyvalence et par sa gamme de services très complète.Pour un seul et unique abonnement, vous aurez accès à RingVPN sur tous vos appareils. Le VPN est disponible sur Windows, macOS, Linux, et même Android et iOS. Si vous souhaitez uniquement protéger votre navigation web, il existe aussi sous forme d'extension de navigateur sur Firefox et Chrome.RingVPN utilise un réseau de plus de 150 serveurs à travers le monde et chiffre vos données par un protocole AES 256 bits afin de protéger votre connexion, votre navigation et votre anonymat. Son architecture réseau propriétaire lui permet de ne pas diminuer considérablement votre bande passante, un argument de poids pour des utilisations comme le streaming vidéo.Le marché des VPN est en pleine explosion et tous les fournisseurs ne sont pas égaux. RingVPN, contrairement a certains de ses concurrents est un VPN que l'on appelle couramment "no log", c'est-à-dire qu'il ne garde pas de traces de votre activité sur le web, ce qui permet de garantir une fois de plus votre anonymat et celui de votre navigation.Pour faire court, RingVPN veut se faire une place auprès des grands VPN du marché et met l'accent sur la sécurité et l'anonymat. Le service propose de surcroît « 30 jours satisfaits ou remboursés » pour vous permettre de tester en profondeur sans risque et de vous rétracter si vous le souhaitez. Si vous conservez l'abonnement, vous bénéficierez d'un tarif avantageux de 2,60€/mois (62,53€ tous les 2 ans).Cette offre est limitée dans le temps, alors si le service vous intéresse n'hésitez plus !