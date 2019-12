Idée cadeau de Noel : enceinte connectée Echo Dot à moins de 30€ chez Boulanger

Un appareil discret mais toujours prêt à vous rendre service

Des milliers d'usages possibles pour votre Echo Dot 3

L'assistant vocal Alexa est aujourd'hui l'un si ce n'est le plus utilisé au monde. Amazon a lancé sa technologie il y a quelques années déjà mais elle aujourd'hui au coeur de millions de foyers, à travers notamment des enceintes Echo Dot, dont c'est ici la troisième génération.Ce petit galet est parfait pour équiper n'importe quelle pièce de votre maison, le tout en toute discrétion. Pas très épais, malgré ses haut-parleurs de grande qualité, l'appareil est cerclé d'un tissu de toute beauté qui permet de le poser sur votre buffet, votre plan de travail ou votre table de nuit, sans dépareiller avec la décoration de votre maison.A l'intérieur, Alexa se charge de répondre à toutes vos demandes. Amazon a intégré de nombreux services par défaut comme la météo, l'accès aux informations ou encore le suivi de ses notifications mais c'est par ses skills que l'assistant se démarque de ses concurrents. Vous pouvez connecter des milliers de services à votre enceinte connectée, comme vos ampoules connectées, ou votre service de streaming audio afin de décupler les usages de votre appareil. L'Echo Dot devient littéralement le centre névralgique de tous vos usages numériques dans la maison.L'Echo Dot n'oublie pas également d'être une enceinte et Amazon a retravaillé son appareil pour offrir un son très riche pour un design aussi étroit. Les basses sont profondes, le son reste clair sans saturation et l'Echo Dot 3 vous permet de diffuser de la musique toute la journée et est assez puissant pour animer une soirée.L'appareil ultra complet et indispensable d'Amazon vous est proposé par Boulanger au prix de 29,99€ seulement, soit 50% de réduction par rapport à son prix de vente habituel. Le cadeau idéal pour tous les membres de votre famille est à portée de mains !