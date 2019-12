Bon plan VPN : profitez de l'offre Ring VPN à seulement 2,57€/mois

Un service de protection pour sécuriser vos données personnelles

Une offre à petit prix pour deux années de sécurité

Le VPN est un service de plus en plus populaire pour le grand public. Avec les différentes affaires ayant trait à l'utilisation par les GAFAM de nos données personnelles, un grand nombre d'internautes souhaite désormais mieux protéger sa vie privée et éviter de partager sans le savoir des informations intimes qui ne sont pas censées tomber entre les mains de ces grands groupes.Le VPN peut justement vous aider à garder vos informations privées vraiment privées. En effet, le service va chiffrer en temps réel toutes vos communications et les échanges de données. Votre navigation est totalement indéchiffrable par les outils de suivi publicitaire et votre historique reste privé en permanence.Le service vous permet également d'accéder à des sites indisponibles depuis la France en vous faisant passer pour un utilisateur américain par exemple. Vous pouvez consulter les catalogues des services de streaming internationaux, et accéder aux films qui ne seront pas disponibles avant trois ans au maximum par chez nous.Enfin Ring VPN peut s'utiliser sur toutes les plateformes. Vous pouvez l'installer sur votre PC et votre Mac, l'intégrer à la plupart des navigateurs web mais également sur vos tablettes et vos smartphones Android, ainsi que sur vos appareils iOS pour une sécurité renforcée, quelque soit la plateforme utilisée.Pour cette fin d'année, histoire de commencer 2020 par une bonne résolution numérique, Ring VPN vous propose une offre exceptionnelle à 2,57€/mois pour un abonnement de deux ans, soit un paiement unique de 61,91€ pour une couverture complète de tous vos appareils. N'attendez plus pour profiter de cette promotion !