Bon plan VPN : l'offre ZenMate VPN à prix choc à 1,75€/mois

Naviguez masqué pour accéder à tous les services que vous désirez

Avec ZenMate VPN vos données sont chiffrées en temps réel

Le VPN, vous en avez peut-être entendu parler mais vous ne connaissez pas exactement ses avantages. Et c'est bien dommage car ce service vous apporte de très nombreux services pour vous permettre de profiter pleinement de votre connexion Internet, tout en lui apportant une sécurité renforcée. Faisons le tour du propriétaire.Premièrement, le VPN, qu'est ce que c'est ? C'est un service qui vous permet de changer votre adresse IP et votre localisation afin de faire croire au site auquel vous vous connectez que vous résidez dans un autre pays. La manœuvre est très utile pour accéder à des sites normalement réservés aux habitants d'un territoire en particulier, pour accéder à des catalogues de contenus vidéo plus fournis, mais aussi pour faire des économies sur vos achats en ligne en bénéficiant parfois de prix plus avantageux !Vous le savez sans doute, nous sommes les parents pauvres en matière de streaming vidéo. Notre catalogue Netflix par exemple est bien moins fourni que nos amis d'Outre-Atlantique, qui possèdent les dernières nouveautés tout juste sorties en vidéo. Avec le VPN ZenMate, vous pouvez vous faire passer pour un utilisateur américain et accédez à tous ces films inédits, mais également à des plateformes inédites en France comme Hulu ou le futur HBO Max.Le VPN vous permet également de protéger vos informations personnelles. Le système va chiffrer l'intégralité des données que vous envoyez en utilisant un cryptage 256-bit AES, inviolable même par les pirates les plus aguerris. Vous évitez également à ce que des plateformes vous suivent et toquent votre navigation pour vous proposer de la publicité ciblée.Enfin, le service ZenMate propose des serveurs spéciaux et dédiés au téléchargement qui vous permettent là-aussi de télécharger anonymement et de bénéficier de débits très importants. Et si vous vous posez la question de l'accessibilité au service VPN, notez que ZenMate possède des serveurs dans plus de 35 pays à travers le monde !Juste avant les fêtes, exclusivement pour les lecteurs de Clubic, ZenMate vous propose un accès de deux ans à seulement 1,75€/mois, à régler par un paiement unique de 42€. C'est le meilleur investissement que vous pourrez faire aujourd'hui pour profiter sans restrictions des richesses du web.