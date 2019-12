Bon plan RingVPN : protégez votre navigation pour 2,58€/mois

RingVPN : nouveau, complet et efficace

Un VPN garantit « no logs »

Le nom de RingVPN ne vous dit peut-être rien et pour cause, cette entreprise basée à St Kitts and Nevis commence tout juste à faire ses gammes sur le marché, et nous parions qu'elle saura s'y installer confortablement. En effet, outre le bas prix de l'abonnement, actuellement affiché à 2.58€/mois pendant une durée limitée, RingVPN propose des services particulièrement complets et non sans efficacité pour sécuriser votre trafic et protéger ainsi votre vie privée.Compatible avec la plupart des systèmes d'exploitation (Windows, macOS, Linux, iOS, Android), il intègre également les navigateurs web en tant qu'extensions pour Firefox et Chrome, ce qui présente plusieurs avantages puisqu'il est ainsi possible de ne chiffrer que la navigation web et non les applications et logiciels tournant en arrière-plan.Par le biais d'un réseau comptant plus de 150 serveurs dans 90 pays, RingVPN propose une connexion sécurisée via le chiffrement AES 256 bits et une infrastructure réseau propriétaire, qui ne présente pas l'inconvénient de diminuer considérablement votre bande passante, un argument de taille pour ne pas subir de perte de connexion et pouvoir profiter, entre autres, d'un streaming vidéo de haute qualité.Si RingVPN est particulièrement recommandable, c'est aussi parce qu'il ne conserve aucun journal d'activité et de connexion et fait donc partie de ce qui renforce l'anonymat et que l'on appelle couramment les VPN no log. Tous les fournisseurs VPN ne s'engagent pas à mener une telle politique et bon nombre d'entre eux conservent encore, pendant une plus ou moins longue durée, des informations confidentielles vous concernant telles que votre adresse IP et vos coordonnées et parfois même jusqu'à votre historique de navigation et de téléchargement.Pour résumer, RingVPN tente de se faire une place parmi les cadors avec un service complet et sécurisé qui met l'accent sur la confidentialité de vos données. Mais il n'est pas simple de se faire une place au soleil, c'est pourquoi RingVPN opte pour la stratégie de « l'essayer c'est l'adopter » avec une garantie 30 jours satisfait ou remboursé et une offre promotionnelle alléchante qui inclut jusqu'à 3 mois d'abonnement offert et un tarif concurrentiel de 2.58€/mois (61.96 € tous les 2 ans).Pour en profiter, il suffit d'entrer le code CRG129 lorsque vous souscrirez votre abonnement. Il faudra toutefois faire vite car cette offre est limitée dans le temps.