Tout savoir des promos RED, Free, Sosh et B&You avant Noël

Free, Sosh, RED et B&You proposent en ce moment des forfaits à bas prix mais incluant tout de même une généreuse enveloppe data pour internet. Découvrez la sélection d'offres que nous vous recommandons.Le plus généreux en data est RED, qui offre 60 Go dont 8 Go utilisables en roaming depuis l'Europe et les DOM pour 12 euros par mois (tarif garanti à vie). Il est possible d'y greffer deux options supplémentaires pour booster les fonctionnalités. La première, à 8 euros par mois, pour passer de 60 Go à 100 Go de données mobiles.La seconde pour les baroudeurs qui ont besoin de leur forfait en-dehors des frontières hexagonales. Pour 5 euros mensuels, l'enveloppe data en itinérance passe de 8 à 15 Go et ajoute des destinations : en plus des pays de l'Union Européennes et des DOM, internet est aussi accessible en Suisse, en Andorre, aux États-Unis et au Canada. Il s'agit d'un forfait sans engagement disponible à ce prix jusqu'au 9 décembre 2019 seulement.On commence par le forfait mobile dit intermédiaire de Free. Pour 9,99 euros par mois, vous bénéficiez de 50 Go de données mobiles et des appels SMS et MMS illimités. 4 Go d'internet sont utilisables en roaming depuis l'Europe et les DOM, où les appels, SMS et MMS sont également illimités. L'offre tient un an. Au bout de douze mois, le forfait évolue automatiquement vers l'offre premium de Free Mobile avec 100 Go de data dont 25 Go à l'étranger pour 19,99 euros mensuels (15,99 euros pour les abonnés Freebox).Jusqu'au 16 décembre 2019 à 9h, vous pouvez profiter du forfait Sosh à 50 Go de data pour 9,99 euros par mois au lieu de 24,99 euros. Après un an, le prix repasse au tarif normal de 24,99 euros. Mais pendant douze mois, vous bénéficiez de services incroyables pour moins de 10 euros. Si vous voyagez régulièrement, sachez que l'intégralité des 50 Go peut être consommée à l'étranger (Europe, Suisse, Andorre et DOM).L'offre de Sosh permet aussi d'appeler depuis la France en illimité vers les mobiles et fixes aux États-Unis et au Canada. Il est aussi possible d'appeler en illimité vers les fixes d'Europe, de Suisse, d'Andorre et des DOM. L'envoi de SMS et MMS est aussi compris.On finit avec Sosh et son abonnement à 11,99 euros par mois pour 50 Go d'internet (dont 6 Go disponibles dans l'UE et les DOM) jusqu'au 18 décembre 2019. En ce moment, le premier mois est offert. Le forfait est sans engagement et le prix n'augmente pas au bout d'un an. Pour 3 euros de plus par mois, vous bénéficiez de l'option Week-ends Internet Illimité. Du samedi 00h01 au dimanche 23h59, les données mobiles consommées ne sont pas déduites de votre quota mensuel, vous pouvez donc vous en donner à cœur joie en streaming et téléchargement.