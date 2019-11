Black Friday : économisez 100€ sur votre nouveau smartphone avec Bouygues Telecom

100 € de remise immédiate sur une sélection de smartphones

Retrouvez tous les smartphones éligibles à cette promotion Black Friday Week avec Bouygues.

Comment profiter de cette offre Black Friday chez Bouygues Telecom ?

Oui, vous avez bien lu et notre équipe de dénicheurs de bons plans ne comptait évidemment pas passer à côté d'une telle remise ; 100 € de réduction sur un smartphone dernier cri, ce n'est pas rien !Avant de vous expliquer comment profiter de cette offre Black Friday chez Bouygues, sachez que l'opérateur propose une liste assez complète avec un total de 12 références, parmi lesquelles on retrouve le fameux iPhone XR, le OnePlus 7T Pro, ou encore les Samsung Galaxy Note10 et Note10+ !Le top des promos Bouygues pour le Black Friday :Pour profiter de cette offre, c'est relativement simple ! Il vous suffit en effet de choisir un smartphone parmi les différents modèles proposés, puis d'entrer le code promo BLACKWEEK une fois votre panier validé pour bénéficier d'une remise immédiate de 100 € sur l'achat du modèle souhaité. En plus de cette remise, Bouygues vous fait bénéficier d'une facilité de paiement s'étalent sur 24 mois, et ce moyennant 8€ par mois sur cette même période.La seule condition pour profiter de cette offre, c'est d'opter pour un forfait Sensation. Parmi ces forfaits mobiles, le plus avantageux est le forfait Sensation 70 Go.Dans le détail, ce forfait est facturé 30.99 € par mois la première année, puis 45.99 € ensuite. Les clients Bbox sont quant à eux privilégiés puisque ce forfait leur est proposé à 23.99 € les 12 premiers mois, puis 38.99 €.Hormis les 70 Go de data, les SMS/MMS illimités, les appels illimités même vers les téléphones fixes à l'international, ainsi que les petits bonus agréables (internet illimité le week-end, LeKiosk, le bouquet TV mobile Pop Culture et L'équipe), ce forfait porte l'avantage d'inclure un smartphone de votre choix à un prix réduit, tarif sur lequel il est encore possible d'économiser 100 € grâce au code promo BLACKWEEK !Cette offre est évidemment limitée dans le temps. L'opération Black Week de Bouygues a débuté le 25 novembre et prendra fin à l'occasion du Cyber Monday qui aura lieu le 2 décembre.