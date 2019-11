Promotion frissonnante sur Luigi's Mansion 3 chez Amazon

Un héros nommé Luigi

C'est encore mieux à plusieurs

C'est encore une fois Amazon qui régale avec ce prix abordable pour un jeu aussi récent. Nous sommes toujours en présence de la livraison gratuite en France métropolitaine. Cependant, il y aura un peu d'attente puisque le site américain précise qu'un délai de 1 à 3 semaines est à prévoir pour l'expédition. Voilà ce qu'il fallait savoir concernant les modalités valables pour cette offre. À présent, parlons du jeu en lui-même.Vous l'avez sans doute déjà compris mais Luigi's Mansion 3 est une exclusivité réservée à la Nintendo Switch . Il est donc jouable sur un écran ou bien en mode portable. Dans cette aventure, vous incarnez le frère de Mario qui part séjourner avec ses amis dans l'hôtel du repos éternel. Pendant la nuit, tout ce beau monde se fait capturer par des fantômes et Luigi doit se munir de son Ectoblast pour capturer ces revenants légèrement pénibles. Cette épopée est charmante, dans une ambiance proche de ce qui peut se faire à Disneyland avec le Manoir hanté et la Tour de la Terreur.En plus d'offrir une expérience solo remarquable, Luigi's Mansion 3 possède également une dimension multijoueur très complète. Vous pouvez jouer à deux en coopération locale sur la totalité du mode histoire. Un joueur incarne Luigi et l'autre Gluigi. Ce dernier peut passer à travers les barrières et autres pièges mais est très sensible à l'eau. Enfin, jusqu'à 8 joueurs peuvent participer à des défis en montant d'étage en étage, tout en capturant des fantômes.Luigi's Mansion 3 s'adresse à toute la famille. Doté d'une ambiance unique, ce troisième opus profite d'une réalisation superbe et d'animations hilarantes pour ce pauvre Luigi. Si vous avez besoin de plus d'informations concernant le jeu, n'hésitez pas à consulter notre test détaillé sur Luigi's Mansion