Où précommander au meilleur prix le nouveau jeu Pokémon Épée / Bouclier pour Nintendo Switch ?

De nos jours, il est devenu très intéressant de se procurer un jeu vidéo dès sa sortie. En effet, de nombreuses enseignes appliquent un prix de lancement généralement bien inférieur à la valeur réelle du jeu en question. C'est ce que propose la Fnac avec la prochaine exclusivité de la Nintendo Switch. Le titre sortira le 15 novembre prochain et la livraison sera gratuite à domicile comme en magasin. Les adhérents Fnac bénéficieront d'une remise de 10€ sur leur compte fidélité en présentant la carte en cours de validité.Ce prix de lancement concerne les deux versions du jeu. Dans ce nouvel opus, le joueur plongera dans la région de Galar. Inspirée de l'Angleterre au temps de la Révolution Industrielle, cette zone inédite renferme des environnements variés avec des vallées, des forêts ou encore des montagnes. Vous devrez toujours devenir le meilleur maître Pokémon et battant les adversaires qui se mettront en travers de votre chemin.Qui dit nouveau jeu dit forcément nouvelles créatures. Trois starters inédits (Flambino, Ouistempo et Larméléon) feront leur apparition. D'autres nouveautés comme les évolutions Dynamax sont de la partie. Ces Pokémon géants peuvent d'ailleurs être affrontés durant des raids regroupant jusqu'à quatre joueurs (abonnement Nintendo Switch Online obligatoire). Bref, le programme sera très chargé dans cet épisode magnifié par des graphismes en 3D colorés.Si vous possédez la Nintendo Switch, Pokémon Épée / Bouclier est le jeu incontournable de cette fin d'année. Cependant, la console du constructeur japonais possède de nombreuses pépites dans son catalogue. Nous vous invitons à les découvrir dans notre sélection . N'hésitez pas non plus à consulter notre article dédié aux meilleurs accessoires de la Switch