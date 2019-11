TaoTronics Casque Bluetooth avec réduction de bruit active à 46,99€ au lieu de 54,99€

Du son de qualité à prix cassé en attendant le Black Friday

Un casque confortable à souhait

Une fois de plus, c'est Amazon qui se charge de cette réduction très appréciable. N'oubliez pas de cocher la case "coupon" sur la page du produit pour appliquer la remise d'une valeur de 8€. Elle apparaîtra directement dans votre panier. La livraison est gratuite en France métropolitaine et les abonnés au service Amazon Prime profitent toujours de la livraison en un jour ouvré sans frais supplémentaires. Le site américain met aussi à votre disposition une assurance contre les dommages accidentels à 15,49€ pour une durée de 2 ans. Maintenant, vérifions ce que cet article a dans le ventre !Le casque TaoTronics bénéficie de la technologie de réduction de bruit active. Ainsi, même si vous êtes dans un environnement bruyant, cet exemplaire parviendra à vous couper du monde extérieur. Vous pourrez donc écouter des musiques ou recevoir des appels dans des conditions optimales. De plus, un micro à annulation de bruit est également intégré. Votre voix sera retransmise avec une clarté irréprochable. Pour ce qui est de l'écoute, les deux haut-parleurs à large bande 40 mm vous feront profiter d'un son impeccable au niveau des basses, des médiums et des aiguës.Ce modèle signé TaoTronics est pourvu d'une autonomie monstrueuse. En effet, vous pourrez écouter de la musique pendant 25 heures avant que la batterie n'arrive au bout de ses capacités. Si l'énergie commence à vous faire défaut, le câble audio inclus vous servira de roue de secours. Enfin, précisons que le casque Bluetooth est très agréable à porter grâce à ses oreillettes pivotantes ainsi qu'à ses coussinets très doux et à son bandeau ergonomique. Vous ne sentirez aucune gêne même après plusieurs heures d'écoute.Il faut bien reconnaître que le casque TaoTronics avec réduction de bruit active fait toujours figure de valeur sûre. Ses capacités sont très impressionnantes et il s'adaptera à tous vos besoins (appels, écouter de la musique...) au fil de la journée. Un produit idéal à placer sous le sapin avant le grand rush du Black Friday qui débutera le 25 novembre.