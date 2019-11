Anker SoundCore enceinte bluetooth à 21,99€ au lieu de 36,99€

Une réduction importante avant le Black Friday

Jusqu'au bout de la nuit

C'est Amazon qui nous propose cette belle remise. Pour en bénéficier, vous devrez cocher la case "coupon" (sur le page du produit) d'une valeur de 15€. La livraison se fera gratuitement vers la France métropolitaine et les abonnés Amazon Prime devront patienter un petit jour ouvré avant de recevoir leur enceinte portable à domicile. Sachez aussi que la garantie est valable pour une durée de 18 mois et qu'un support client sera constamment à votre écoute. À présent, évoquons les performances et autres caractéristiques de ce modèle.L'enceinte Anker SoundCore pourra se connecter à n'importe quel appareil (smartphone, tablette, ordinateur...) via la fonction Bluetooth 4.0. Le signal peut supporter jusqu'à 10 mètres de distance entre les deux produits. Cet exemplaire se connectera aussi en passant par NFC ou bien par un câble auxiliaire compris dans l'emballage. Dans tous les cas, vous profiterez d'une qualité sonore optimale avec un son stéréo excellent. Pour cela, deux haut-parleurs de 3W chacun sont de la partie et un port de basses est également intégré.L'autonomie est un autre domaine dans lequel l'enceinte Anker SoundCore excelle. En effet, la batterie Li-ion pourra tenir pendant environ 24 heures sans avoir besoin d'être rechargée. D'après le fabricant, cela équivaut à une écoute de 600 morceaux. Pour ce qui est de la recharge, comptez 5 heures pour atteindre les 100%. Bien entendu, ce modèle est également très compact et facile à transporter. Il passera sans problème dans un petit sac. À vous les soirées de folie chez des amis ou même au milieu de nulle part.Avec l'enceinte Anker SoundCore, vous pourrez apprécier vos musiques favorites pendant des heures. Malgré son petit prix, ce produit offre un son détaillé et une connexion stable avec les autres appareils. Nous vous conseillons de ne pas passer à côté de cette promotion tant le rapport qualité / prix est exceptionnel.