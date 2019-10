Vente privée : iPhone et iPad reconditionnés à prix cassés !

Apple iPhone reconditionné : Veepee casse les prix !

Apple iPad : les promos sur le reconditionné

S'il est parfois tentant de changer de smartphone pour un iPhone, le budget est souvent là pour nous rappeler à l'ordre. Même sur des modèles de deuxième ou troisième génération, les prix des iPhone restent élevés pour bon nombre d'internautes. Le reconditionné est alors une excellente solution pour s'équiper sans se ruiner.En cette fin de semaine, c'est Veepee qui met à l'honneur le reconditionné avec plusieurs offres sur iPhone et iPad. Pour accéder à cette vente, il vous suffit de créer un compte gratuit sur Veepee Ainsi vous pourrez retrouver sur le site en ligne de ventes privées, une première vague de promotions sur les iPhone 5S, SE et 7.Avec cette offre, vous pourrez acquérir l'iPhone 5S 16 Go à 95,99€ dans les coloris doré, gris sidéral et argenté.L'iPhone SE 32 Go quant à lui est proposé au prix de 129,99€ et vous le retrouverez dans les coloris doré, doré rosé, gris sidéral et argenté.Enfin, l'iPhone 7 est disponible dans sa version 128 Go au prix de 259,99€. Vous aurez là aussi le choix dans les coloris suivants : noir, noir de jais, argenté, doré et doré rose.Puisqu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, l'iPad en reconditionné est également en promotion sur la plateforme Veepe. Ici, trois modèles sont disponibles, à savoir : iPad Air2, iPad Mini 4 et iPad 6.L'iPad Air 2 reconditionné est disponible à 289,99€ en gris.De son côté, l'iPad Mini 4 reconditionné est disponible au prix de 269,99€ dans les coloris gris et or.Enfin, l'iPad 6 reconditionné est en vente à 325,99€ dans un coloris unique, le gris.Vous savez désormais tout ce qu'il y a à savoir sur cette vente privée. N'oubliez pas qu'elle se termine ce samedi 26 octobre à 8h. Ne tardez pas trop !