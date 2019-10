Xiaomi Mi 9T Pro à 318,15€ grâce au code GBM9TPRO1

Un mobile Xiaomi à petit prix avant le Black Friday

Le Xiaomi Mi 9T Pro frappe très fort !

Si le Black Friday n'aura lieu qu'à partir du 25 novembre prochain, Gearbest n'a pas attendu l'événement pour proposer des rabais parfois importants sur des produits high-tech. Ainsi, la bonne affaire d'aujourd'hui se déroule dans le cadre d'une vente flash qui s'achèvera le 30 octobre prochain. Pour bénéficier de ce tarif avantageux, vous allez devoir utiliser le code qui va suivre au moment de valider votre commande : GBM9TPRO1. Sachez aussi que la livraison est offerte pour la France métropolitaine et que le colis arrivera chez vous sous 15 à 25 jours ouvrables.Passons aux caractéristiques techniques du Xiaomi Mi 9T Pro qui possède un écran Amoled avec une diagonale de 6.39 pouces. Cette superbe dalle opte pour une définition de 2340 x 1080 pixels. À l'intérieur, c'est un processeur Qualcomm Snapdragon 855 qui répond présent. Il est accompagné par 6 Go de RAM et une mémoire interne de 64 Go. Le mobile ne souffre d'aucun ralentissement aussi bien sur son interface qu'en jeu. La puce Adreno 640 fait des merveilles pour assurer une expérience gaming optimale.La partie photo est assurée par un triple capteur 48 mégapixels + 13 mégapixels + 8 mégapixels positionné à l'arrière du smartphone. Vous pourrez réaliser de très beaux clichés de jour comme de nuit et enregistrer des vidéos en 4K. À l'avant, c'est un capteur 13 mégapixels qui s'occupera des selfies. Enfin, la batterie 4000 mAh assure une autonomie d'environ deux journées complètes si vous utilisez votre smartphone avec parcimonie.Ce Xiaomi Mi 9T Pro est un mobile à la fois abordable et diablement puissant. Il peut faire tourner n'importe quel jeu facilement, profite d'un écran de qualité, d'un appareil photo performant et d'une autonomie monstrueuse. Ajoutez à cela la présence d'une prise jack et vous obtenez un modèle des plus complets.