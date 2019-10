En attendant le Black Friday, profitez de notre sélection smartphone à petit prix

3 smartphones à prix cassés

Encore plus d'un mois avant le début du Black Friday, et vous n'avez pas le temps d'attendre jusque-là ? Pas de panique, nous vous avons dégoté des smartphones vraiment pas chers qui ne dépassent pas les 160 euros. Idéal pour s'équiper sans se ruiner.On commence avec le Samsung Galaxy A10, disponible pour 129 euros chez Amazon avec livraison entre 2 et 4 jours ouvrables (10 euros de frais de livraison). Cela permet aux utilisateurs qui ne souhaitent pas quitter Samsung d'acheter un téléphone de la marque pour une somme modique. Cerise sur le gâteau : le constructeur a revu sa politique en matière logicielle et assure un meilleur suivi de ses mobiles. Le Galaxy A10 bénéficie ainsi de la nouvelle interface One UI, bien meilleure que Samsung Experience.Pour la fiche technique, on a droit à un SoC maison Exynos 7884 couplé à 2 Go de RAM et 32 Go d'espace de stockage. L'écran LCD affiche une diagonale de 6,2 pouces pour une définition HD+ 720p. Le gros point fort de l'appareil est son autonomie, très bonne grâce à la présence d'une batterie 340 mAh. Un capteur photo de 13 MP et une caméra frontale de 5 MP pour les selfies sont présents pour la photographie.Autre solution, un peu plus coûteuse : le Xiaomi Redmi Note 7. Il est possible de l'acquérir pour 153,95 euros chez Fnac en version Double SIM, 64 Go (extensible jusqu'à 256 Go via carte microSD) et coloris bleu neptune. La livraison est assurée sous 10 à 15 jours pour 19,99 euros. Si vous ne connaissez pas la gamme Redmi, sachez que le rapport qualité-prix de ces smartphones est vraiment excellent. Et le Note 7 ne déroge pas à la règle.Il embarque un écran LCD de 6,3 pouces avec définition FHD+ 1080p. On retrouve un SoC Snapdragon 660 couplé à 3 Go de RAM pour les performances. C'est aussi un champion de l'autonomie avec sa batterie de 4000 mAh vraiment imposante. La partie photo est confiée à un double capteur 48 MP ouverture f/1.8 + 5 MP et à un module frontal de 13 MP.On termine avec le Honor 10 Lite dans sa variante 64 Go, à 156 euros chez Darty. Filiale de Huawei, Honor est un peu l'équivalent de Redmi : les smartphones de la marque récupèrent des composants et fonctionnalités des flagships mais sont vends à un prix plus doux. Le mobile est expédié de France avec une livraison sous 5-7 jours ouvrables pour un prix de 19,99 euros.Le Honor 10 Lite profite d'un écran LCD de 6,21 pouces, ratio 19,5:9 et définition FHD+ 1080p. Il est équipé d'une puce milieu de gamme Kirin 710 de HiSilicon gravée en 12 nm, associée à 3 Go de RAM. Si les 64 Go de mémoire interne ne sont pas suffisants, sachez qu'il est possible de l'augmenter jusqu'à 1 To par l'intermédiaire d'une carte microSD. On retrouve une batterie de 3400 mAh avec recharge 10W. Au dos, on a un double capteur photo 13 MP, f/1.8 + ToF 2 MP f/2.4 et à l'avant, un module 24 MP et ouverture f/2.0 pour les selfies.