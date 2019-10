La Samsung UE49RU7305 en promo à 449 euros chez Boulanger

Les caractéristiques de la TV incurvée

Il va falloir donc se rendre sur le site Boulanger pour acquérir en promotion la TV LED Samsung UE49RU7305 incurvée à 449€ au lieu de 699€ ; soit 150 euros de remise immédiate de la part de l'enseigne et 100 euros de réduction via une offre de remboursement valable jusqu'au 3 novembre 2019 inclus. Toutes les conditions de l'offre sont à retrouver sur ce lien Si votre dossier est conforme, votre remboursement de 100 euros vous sera adressé par virement bancaire dans un délai de 4 semaines.La TV est équipée d'un écran 4K de 123 cm (49 pouces). Connectée, elle embarque la technologie Smart TV et est compatible HDR, ce qui permet d'augmenter le niveau de détail de l'image et son contraste. Pour la connectique, on retrouve 3 ports HDMI, 2 ports USB, 1 sortie optique, 1 Slot PCMCIA, 1 entrée antenne et 1 port Ethernet. La partie sonore est assurée par des haut-parleurs de 20 watts.Enfin, concernant la livraison, il est conseillé de choisir le retrait gratuit du produit en magasin Boulanger. Cela vous évitera de payer des frais de port supplémentaires.