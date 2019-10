🔥 64, 128 ou 256Go ? Notre choix en clé usb à petit prix

disque dur externe : pour pouvoir transporter tous vos fichiers Le disque dur est la solution de stockage la plus ancienne qui existe à ce jour. Bien qu'il fût pendant longtemps confiné à l'intérieur d'un ordinateur pour ne jamais en sortir, des évolutions techniques ont permis de le décliner en des versions externes transportables. Outre une capacité de stockage nettement plus élevé et bon marché, le développement de la mémoire flash l'a rendu également plus réactif et sûr à transporter et a permis la création des SSD.

Notre comparatif des meilleurs disque dur externe

3 clés USB à petit prix

Nous avons déniché les meilleurs modèles de clés USB sur eBay. Le site régale toujours ses clients en terme de promotions et au niveau de ces périphériques, il y a largement de quoi faire. Plusieurs avantages sont à l'ordre du jour comme le fait que la livraison sera toujours gratuite même sur les prix les plus bas. À chaque fois, vous aurez 30 jours pour changer d'avis si jamais le produit commandé ne vous convient pas. Cette sélection a de beaux articles à vous proposer et nous allons vous les présenter sous peu.Les plus grandes marques de clés USB figurent dans cette courte sélection. Nous avons choisi trois modèles avec des capacités différentes. Sandisk, Verbatim et Emtec sont représentées dans cet article. Il n'y a rien d'autre à ajouter, alors passons tout de suite aux produits qui ont été sélectionnés dans le cadre de la sélection.Tout d'abord, commençons par la clé USB Sandisk à 8,97€. Pour cette toute petite somme, vous pourrez profiter d'un espace de stockage de 64 Go. Il s'agit d'une clé USB 2.0 qui protégera vos données grâce au logiciel SanDisk SecureAccess. Pour vous donner un ordre d'idée, elle peut accueillir un total de 3600 photos (10 mégapixels), 160 minutes de vidéo et 4000 musiques MP3. De plus, elle arbore un design élégant et compact. Bref, il s'agit d'une clé fiable.Poursuivons avec la clé USB Verbatim à 21,40€. Cette fois, vous aurez à votre disposition une mémoire de 128 Go. Nous sommes en présence d'une clé USB 3.0 qui vous permettra de transférer des fichiers rapidement. L'embout de cet exemplaire est rétractable afin de protéger vos données au maximum. Grâce à son aspect compact, vous pourrez la transporter partout sans difficulté. Cet exemplaire de choix encaissera sans mal des milliers de fichiers.Enfin, terminons sur la clé USB de la marque Emtec à 40,90€. Sa capacité de stockage est très importante puisqu'elle atteint 256 Go. Comme le modèle précédent, il s'agit d'une clé 3.0 pouvant stocker toujours plus de données. Elle embarque aussi un système de verrouillage EMTEC Security pour renforcer la confidentialité de vos fichiers. Comptez aussi sur une vitesse de lecture de 400 Mo/s et une vitesse d'écriture de 300 Mo/s. Un modèle très efficace qui ne vous décevra pas.Notre sélection est déjà terminée. Il ne vous reste plus qu'à choisir selon votre envie du moment. Rendez-vous très bientôt sur Clubic pour toujours plus de bons plans.