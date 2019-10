🔥 Écouteurs et casques sans fil, notre sélection coup de cœur

Discrétion et portabilité : deux bonnes affaires sur des écouteurs sans fil

Casque bluetooth : confort et qualité d'écoute

Casque ou écouteurs, nous avons tous notre préférence. Pour ceux qui aiment la légèreté et le côté pratique des écouteurs, voici deux offres à découvrir d'urgence. On commence tout d'abord avec les écouteurs JBL EVEREST 110 qui bénéficient d'une remise de 50 % et passent ainsi à 49,99 € au lieu de 99,99 €. C'est le e-commerçant français Darty qui propose cette belle réduction. Les petits accessoires high-tech se connectent en bluetooh 4.1. Ils disposent d'un micro ainsi que d'une télécommande intégrée. Ils peuvent fonctionner pendant 8 heures d'affilées avant d'avoir besoin d'être rechargés pour 2 heures. 3 embouts ergonomiques (en taille S, M et L) sont compris dans l'offre.Voici à présent les écouteurs Divacore Antipods qui sont vendus à seulement 79 € sur le site de Boulanger au lieu de 119 € habituellement. Ces petits écouteurs totalement sans fil de la marque française Divacore bénéficient du prestigieux label French Tech qui récompense les start ups les plus innovantes de l'Hexagone. Très légers (7 grammes seulement), ils offrent une autonomie maximale de 8 heures mais peuvent atteindre les 24 heures au total grâce à la recharge via le boitier. Pour vous permettre de faire plusieurs choses à la fois, les écouteurs Antipods peuvent être associés simultanément à une source différente.Pour toux ceux qui préfèrent le casque aux écouteurs, voici notre sélection des meilleurs casques en promo. Pour commencer, direction le géant du e-commerce américain Amazon pour découvrir le casque audio Jabra Move qui est en ce moment à seulement 59 € au lieu de 99,99 €, soit une réduction de plus 40 %. Le casque Jabra Move est un appareil solide qui offre une excellente qualité sonore. Il dispose d'une bonne autonomie de 8 heures en fonctionnement actif et une autonomie en veille pouvant aller jusqu'à 12 jours. Le design étudié de l'accessoire vient apporter une touche d'élégance à ce casque solide et résistant.Nous nous rendons à présent chez Darty où le casque audio BEATS SOLO 3 est actuellement vendu à 130 € au lieu de 189 €. La livraison a l'avantage d'être gratuite sur Darty et vous avez 16 jours pour renvoyer votre commande si vous n'êtes pas totalement satisfait par votre achat. Le BEATS SOLO 3 offre une gigantesque autonomie de 40 heures. Il dispose de la technologie de réduction de bruit et possède des boutons de commande qui vous permettent de régler le volume en un seul geste, mais aussi de prendre vos appels ou de changer de chanson. Il est pliable, ne pèse que 215 g et se transporte ainsi facilement.On reste chez l'enseigne française Darty pour vous présenter le très joli casque haut de gamme BEATS studio 3 NEYMAR JR. qui vient de passer à 299,99 € au lieu de 349,99 €. L'appareil rend hommage à la carrière de Neymar en proposant un design chic et urbain inspiré des graffitis que l'on peut trouver à São Paulo. Le BEATS studio 3 vous permettra d'écouter votre musique et de discuter au téléphone avec vos proches pendant 22 heures d'affilée si vous le souhaitez et jusqu'à 4O heures si vous n'utilisez pas la technologie de réduction de bruit Pure ANC. Grâce à sa puce W1 il s'adapte et synchronise très facilement vos différents accessoires Apple.On termine cette sélection de nos casques coups de cœur avec le casque sans fil à réduction de bruit Bose Headphones 700 disponible à seulement 329 € au lieu de 399,95 € sur Amazon. En déboursant quelques euros de plus, il est possible de payer ce casque en 4 mensualités. Ce casque high-tech de chez Bose offre un accès immédiat à votre assistant vocal qui vous permet de choisir votre musique, mais aussi de demander des informations diverses comme, par exemple, le temps qu'il va faire dans les heures à venir. Pour des appels passés en toute quiétude, le micro d'une excellente qualité se saisit de votre voix sans retenir les bruits alentours, tandis que les 11 niveaux de réduction de bruit vous permettent d'adapter vos besoins à l'endroit où vous vous trouvez, pour allier plaisir d'écoute et sécurité.Que vous soyez plutôt petits écouteurs connectés ou casque enveloppant et confortable, vous avez toutes les chances de trouver votre bonheur parmi ces accessoires en promo.