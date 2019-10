⚡ Vente privée Box Internet : faites des économies sur votre forfait internet

Faire jouer la concurrence pour obtenir de meilleurs prix

Une offre déjà négociée permettant des économies à vie !

Bien que les prix des abonnements internet soient en baisse ces dernières années, la marge que se font les fournisseurs d'accès reste encore très - on a même envie de dire trop - élevée. Souhaitant réduire le montant des factures internet des Français, l'achat groupé est une bonne stratégie concurrentielle visant à inciter les opérateurs à faire un effort sur le prix de leur forfait. Comme souvent, pour espérer avoir de bons résultats, il faut peser lourd dans la balance. Alors, pour être assez charpenté et faire porter haut sa voix dans les négociations,comme souvent l'union fait la force.Ainsi, en octobre 2018, un premier achat groupé de box internet a été organisé par notre partenaire Bemove et, avec plus de 35.000 participants, le groupe à pu négocier auprès des fournisseurs d'accès à internet des tarifs à partir de 7.99€/mois pour la box internet. Fort de cette première expérience prometteuse, l'entreprise a relancé une opération cette année.Cette opération a été un succès ! En effet, ces arguments et le poids ont permis en 2018 de décrocher une offre très intéressante, susceptible de vous faire économiser entre 300 € et 470 € sur une période de 24 mois. Cette année, les économies perdureront aussi longtemps que vous le souhaitez, puisque cette offre est garantie à vie. Pour atteindre une telle réduction, notre partenaire a négocié le prix du forfait proposé pour la première année, que les FAI abaissent généralement pour attirer leurs clients, mais aussi sur le prix des années suivantes. C'est donc cette remise qui rend l'offre à vie bien plus économique.Pour participer à ce bon plan, il suffit de se préinscrire à la liste proposée en ligne, avant le 17 novembre 2019 sur le site de BeMove. Un e-mail sera ensuite envoyé à toutes les personnes intéressées, leur expliquant les détails de cette offre à petit prix. Seule condition pour bénéficier de cette offre : résider en France métropolitaine ou en Corse. Cette inscription est bien entendu gratuite, ouverte à tous et non engageante. Une fois que vous aurez examiné l'offre sous toutes ses coutures, vous pourrez choisir d'y souscrire grâce à un formulaire digital.A noter que pour vous permettre un changement d'opérateur fluide et sans tracas, notre partenaire Bemove s'occupera gratuitement des démarches de résiliation chez votre ancien fournisseur.