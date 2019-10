🔥 Norton Symantec : 5 offres Antivirus et VPN avec jusqu'à 57 % de réduction

Norton : 4 antivirus et un VPN en promotion

Norton AntiVirus Plus

Norton 360 Standard

Norton 360 Deluxe

Norton 360 Premium

Norton Secure VPN

Norton Symantec, référence mondiale des antivirus

La première offre correspond à la protection la plus abordable : Norton AntiVirus Plus, à 24,99€ la première année, au lieu de 34,99€, soit une remise de 28 %.Mais ce n'est pas parce qu'il s'agit du produit le moins cher qu'il n'est pas pour autant complet. Norton AntiVirus Plus vous permet en effet de protéger en temps réel votre ordinateur (PC ou Mac) contre toutes les menaces : malwares, ransomwares, virus... L'outil comprend également un pare-feu intelligent et un gestionnaire sécurisé de mots de passe. De plus, vous bénéficierez de 2 Go dans le cloud pour sauvegarder vos données importantes (pour Windows uniquement).Allons plus loin dans la protection et dans la promotion : Norton 360 Standard est actuellement disponible au prix de 29,99€ la première année, contre 69,99€ en temps normal. Autrement dit, il s'agit de 57 % de réduction ! Et si vous faites le choix d'une période initiale de deux ans, vous paierez 69,99€ sur cette durée, au lieu de 139,99€.À ce tarif, vous bénéficierez bien sûr des mêmes protections que la version précédente, toujours pour un seul appareil, mais qui pourra cette fois être un smartphone ou une tablette (Android ou iOS). Mais en sus, vous profiterez de Secure VPN, le réseau virtuel privé de Symantec, pour surfer en toute confidentialité, et de SafeCam (pour PC), qui surveille l'accès à votre webcam. Enfin, la sauvegarde cloud pour Windows s'étend ici jusqu'à 10 Go.Si vous avez besoin de protéger les appareils de toute votre famille, vous pouvez opter pour Norton 360 Deluxe. En ce moment, le logiciel est proposé à 39,99€ la première année, au lieu de 89,99€, c'est-à-dire une réduction de 55 %. Et si vous privilégiez l'option à deux ans, la protection vous reviendra à 99,99€ sur cette période, contre 179,99€ d'ordinaire.Avec Norton 360 Deluxe, vous disposez des mêmes fonctionnalités que la version standard, mais que vous pouvez déployer sur jusqu'à 5 appareils (PC, Mac, smartphones ou tablettes). La sauvegarde cloud pour PC est, de plus, toujours présente, mais vous pouvez y stocker jusqu'à 50 Go de données. Et fonctionnalité supplémentaire utile pour une famille : le contrôle parental, pour protéger vos enfants des contenus inappropriés en ligne.En dernier lieu, Norton 360 Premium constitue lede la sécurité informatique. L'offre est actuellement proposée au tarif de 49,99€ la première année, soit 50 % de moins que le prix habituel, à 99,99€. En option sur deux ans, vous bénéficiez d'une promotion de 40 %, en payant 119,99€ au lieu de 199,99€.Cette protection totale s'adresse particulièrement aux familles disposant d'un grand nombre d'appareils à sécuriser. Car vous pouvez ainsi profiter des services de Norton 360 Deluxe, mais cette fois pour jusqu'à 10 PC, Mac, smartphones ou tablettes. Quant à la sauvegarde cloud pour Windows, elle voit de nouveau sa capacité accrue, avec un espace de stockage atteignant les 75 Go.Enfin, vous pouvez souscrire un abonnement à Norton Secure VPN, avec une réduction qui dépendra du nombre d'appareils sur lesquels vous voulez l'installer. Pour un seul équipement, vous débourserez 29,99€ la première année, au lieu de 49,99€. Mais avec cinq dispositifs, vous bénéficiez d'une promotion exceptionnelle : encore une fois 29,99€ la première année, contre un tarif habituel de 69,99€, soit une remise de 57% ! Et il existe également la version pour dix appareils, à 69,99€ la première année, au lieu de 89,99€.Le VPN de Norton vous permet de naviguer en toute confidentialité et de sécuriser vos données personnelles. Un outil bienvenu, notamment si vous êtes en déplacement et contraint(e) de vous connecter à un Wi-Fi public. De plus, Norton Secure VPN se chargera de bloquer les trackers publicitaires, qui suivent votre activité en ligne.Pour protéger vos appareils contre les menaces en ligne , Norton reste un outil incontournable, tant par ses antivirus que son VPN sécurisé. Et avec ces offres à prix réduits, il n'est plus question de lésiner sur la sécurité informatique !Est-il encore nécessaire de présenter les antivirus Norton ? Édités par Symantec, spécialiste américain de la cybersécurité, ils demeurent aujourd'hui une référence en la matière, depuis le premier lancement en 1991. Forte de son expertise, l'entreprise propose plusieurs versions de son outil, avec à chaque fois la « Promesse 100 % contre les virus ». Cela signifie que si vous possédez un antivirus Norton sur votre appareil (ordinateur, smartphone ou tablette) et que la société ne parvient pas à y supprimer un virus, elle s'engage à vous rembourser votre achat. Rassurant, non ?D'autant que pour vous adjoindre les services de Symantec, vous pouvez profiter de rabais particulièrement intéressants en ce moment. Et les réductions concernent les quatre offres relatives aux antivirus, mais aussi celle donnant accès à son VPN sécurisé. Veuillez toutefois noter que cette promotion exceptionnelle n'est valable que sur la première ou les deux premières année(s) d'abonnement (en fonction de votre choix). Vous paierez ensuite le tarif normal, à l'issue de cette période initiale.