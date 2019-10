🔥 TV LED TCL 43EP662 Android TV à 329€ au lieu de 449€

Deux offres promotionnelles = 120 € économisés

Les principales caractéristiques

Ce n'est donc pas une, mais bien deux offres promotionnelles qui vous attendent aujourd'hui chez Boulanger pour vous faire profiter d'un super prix sur l'Android TV LED TCL 43EP662. On vous explique tout de suite comment en bénéficier. La première offre est donc proposée par le commerçant en ligne. Pour en profiter, rien de plus simple, il suffit... de mettre le téléviseur dans votre panier ! Cliquez ensuite sur votre fameux panier et vous verrez que 50 € auront été retirés de la facture.La seconde offre est une ODR, comprenez offre de remboursement, qui vous permet d'économiser 70 € sur l'Android TV de TCL. Fort heureusement, la marche à suivre n'est pas bien compliquée non plus. Il faudra simplement vous rendre sur le site de TCL muni des références de votre commande, ainsi que de votre RIB, pour compléter le formulaire de remboursement. Vous enverrez ensuite ce document par voie postale accompagné de votre facture et du code barre de l'article. Toutes les informations sont disponibles en détail ici . Cette offre est valable jusqu'au 31 octobre et vous avez jusqu'au 15 novembre 2019 pour expédier votre demande et envoyer vos pièces justificatives.Regardons à présent ce qui caractérise ce téléviseur TCL 43EP662. L'appareil est doté d'un écran de 43 pouces - soit 108 cm - qui affiche une résolution native de 3840 x 2160 pixels 51200 PPI) pour une luminosité de 270 cd/m² et une fréquence de balayage de 50 Hz. Il bénéficie de la technologie Upscaling Ultra HD qui permet d'optimiser au maximum la qualité du rendu de n'importe quelle source.Ce téléviseur de TCL est donc un appareil 4K HDR connecté sous Android. Ultra moderne, il bénéficie de la commande vocale et peut aussi se connecter via votre tablette ou votre smartphone. Le son est de très bonne qualité, notamment grâce à la technologie Dolby Audio. L'appareil est garanti pendant 2 ans.Avec ce superbe téléviseur, vous pourrez profiter de vos films favoris ou de vos séries Netflix préférées dans une excellente qualité visuelle et sonore.