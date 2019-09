🔥 Vente Privée : derniers jours pour profiter de l'abonnement Canal+ à 9,90€ par mois et à vie !

Canal+ moins cher

La télé pour tout le monde

Cette bonne affaire est actuellement valable chez Veepee (de son ancien nom Vente-Privée). Pour y accéder, il n'y a aucune modalité à prendre en compte si ce n'est que vous ne devez pas être déjà abonné à Canal+. Le tarif mensuel de 9,90€ (au lieu de 19,90€) ne bougera pas puisqu'il est garanti à vie. Cependant, si jamais vous avez envie de résilier, sachez aussi que l'offre que nous vous présentons est sans engagement. Le contrat pourra donc être rompu à tout moment. Maintenant, détaillons le contenu de l'abonnement à la chaîne cryptée.Il s'agit de l'abonnement 100% Digital. Pour faire simple, vous pourrez seulement regarder les programmes de Canal+ depuis un smartphone, une tablette ou bien un ordinateur. Vous ne recevrez pas de décodeur pour visionner du contenu directement sur votre téléviseur. Grâce à ce forfait, le sport s'invitera dans votre salon. En effet, Canal+ diffuse les deux meilleurs matchs de la Ligue 1 de football par journée, au moins un match de la Premier League anglaise chaque semaine, du rugby avec le Top 14 et des grands prix de Formule 1 comme de Moto GP. Les sportifs seront donc satisfaits et ce n'est pas tout !La chaîne propose également plus de 10 nouvelles séries (US et internationales) par mois. Au total, plus de 80 intégrales de saisons sont accessibles n'importe quand. Des créations originales made in Canal+ viendront aussi apporter un peu de fraîcheur à vos soirées. Enfin, l'abonnement vous donne aussi accès à Canal+ Décalé, à l'application My Canal et à la librairie numérique Le Kiosk. Elle contient des journaux et des magazines disponibles en illimité depuis l'application.Si vous hésitiez à souscrire à Canal+, c'est le moment rêvé de le faire. Pour moins d'une dizaine d'euros par mois, un contenu imposant sera à votre portée. Films, séries, créations originales et compétitions sportives prestigieuses... Il y en a pour tous les goûts ! Dépêchez-vous car cette promotion disparaîtra le 30 septembre prochain à 6h du matin.