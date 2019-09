🔥 Votre nom de domaine et votre hébergement pour moins d'un euro par an !

Hébergement web Hostinger pour 0,99€/mois

Achetez votre nom de domaine Amen pour 0,95€/mois

Attention, il va falloir être réactif si vous souhaitez profiter de ce premier bon plan qui propose un hébergement à moins d'un euro par mois, car c'est une promotion éphémère ! L'offre du lituanien Hostinger se termine en effet cette nuit. Bénéficiant d'une remise de 90% par rapport à son prix habituel de 9,59€, la promo d'Hostinger est donc une affaire assez exceptionnelle.L'offre à 0,99€ est parfaite pour tous ceux qui cherchent un hébergement simple, pour un seul site web associé à un seul compte e-mail. 10 GB de mémoire seront mis à disposition pour vous sur votre site, tandis que la capacité de votre bande passante sera de 100 GB. Les supports étant surveillés 7j/7 et 24h/24, en souscrivant chez le professionnel de l'hébergement web Hostinger, vous avez la garantie que vos supports fonctionnent à 99,9% du temps. En cas de pépin sur votre site, une assistance est disponible tous les jours, à n'importe quelle heure, et ce durant toute l'année.Avec Amen, vous pourrez réserver votre précieux nom de domaine pour seulement 0,95€ pour une année entière. Mais les services de l'entreprise française vont plus loin : Amen propose en effet d'inclure 3 comptes e-mail de 2 Go ainsi qu'un hébergement dynamique, certes de très petite taille, mais qui a le mérite d'exister. Vous bénéficierez en plus d'un outil de création de site web, parfait pour vous aider si vous débutez, ainsi que d'un SSL Let's Encrypt.Pour 0,95€, votre nom pourra être inscrit en .com, en .fr, .net, .org, mais aussi en .eu, .be, .ch ou .info. Notez bien que l'offre dure un an et que les prix augmenteront par la suite. Renouveler ces services vous coûtera ensuite 24,90€ HT pour les .com, .fr, .be ou .eu, 26€ HT pour les .net par exemple, et 53€ pour les .ch. En souscrivant chez Amen, vous disposez là-aussi d'une assistance téléphonique. Les conseillers répondront à vos questions en semaine de 9h à 19h.Alors, prêt(e)s à vous lancer dans l'aventure du web ?