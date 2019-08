🔥 VPN pas cher : les bons plans pour la rentrée

À lire aussi : VPN, notre comparatif

Cyberghost à 2,45€/mois

VPN ZenMate : 1 an d'abonnement à 1,75€/mois

Surfshark VPN à 1,79€/mois pour l'abonnement 24 mois

En ces temps troublés de vols de données, d'attaques informatiques et autres cybermenaces, les VPN sont une première barrière de défense. Ces réseaux privés virtuels - ou- assurent une connexion chiffrée entre votre ordinateur et les serveurs protégés de votre fournisseur VPN. Impossible pour des pirates d'intercepter vos données. De plus, le masquage d'adresse IP peut vous permettre d'accéder à des sites normalement bloqués aux utilisateurs français. Vous avez donc tout à gagner à utiliser un VPN, surtout s'il est en promotion !Notre premier bon plan concerne. Ce VPN est probablement l'un des plus performants du marché, si ce n'est le meilleur. L'abonnement de trois ans passe ainsi àseulement, soit une économie massive de 80% par rapport à l'abonnement basique (1 an).Avec plus de 30 millions de clients dans le monde, Cyberghost ne cesse de connaitre le succès. Il faut dire que ce fournisseur VPN propose une interface aux petits oignons, simple et rapide d'accès. Avec presque 5000 serveurs répartis dans 60 pays, Cyberghost est l'un des services qui offre la meilleure bande passante.L'abonnement vous permettra de protéger jusqu'à 7 appareils simultanément. La compatibilité est d'ailleurs très étendue puisque ce VPN fonctionne même sur FireTV et Android TV. Bien sûr, les smartphones et PC ne sont pas oubliés.Notre second bon plan VPN du moment concernequi affiche une baisse insolente de ses tarifs. Le prix mensuel pour l'abonnement d'un an passe ainsi àseulement. C'est 82% d'économies sur le prix de base fixé à 9,99€/mois.ZenMate revendique pas moins de 45 millions d'usagers dans le monde. Un chiffre impressionnant qui prouve qu'il a su séduire par ses performances. Les serveurs répartis dans 30 pays offrent un anonymat total et des débits suffisamment élevés pour pratiquer le streaming ou le partage P2P.Le VPN ZenMate assure aussi un vrai respect de la vie privée. Aucun enregistrement n'est stocké sur les serveurs de la société allemande. De plus, le service est basé sur OpenVPN, un protocole ouvert et libre.Voici maintenant notre dernier candidat.nous propose une belle réduction de 82% sur son abonnement de 2 ans. Le mois revient ainsi àau lieu de 9,89€ en temps normal. L'offre est limitée dans le temps, donc faites vite pour en profiter.Pourquoi choisir Surfshark ? Pour sa pléthore d'options et la qualité de la connexion. S'il ne possède “que” 800 serveurs dans le monde, ce fournisseur VPN propose des options qu'on ne voit nulle part ailleurs. Le VPN embarque ainsi un bloquer de publicités et un Whitelister qui permettent tous deux de naviguer en toute serenité.Tout aussi sympa, on apprécie la possibilité de connecter simultanément un nombre illimité d'appareils. Si vous avez de nombreux smartphones, tablettes et PC à la maison, Surfshark est clairement à considérer pour protéger l'ensemble.Si jamais vous avez un doute sur votre engagement auprès de l'un des VPN suscités, ne vous inquiétez pas : ils ont tous une politique “satisfait ou remboursé” de 30 jours environ. Ainsi, vous pouvez essayer et choisir votre préféré en toute sérénité.