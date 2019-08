🔥 Smart TV Hisense H65U8B 65" Uled 4k UHD à 799€ au lieu de 1290€

La Smart TV Hisense à 799€ seulement

Une TV connectée

Ce téléviseur Ultra HD 4k est la garantie d'une qualité d'image parfaite. Sa grande taille (163cm) donne une sentiment d'immersion dans le contenu que vous visionnez. La technologie ULED comprend une amélioration des couleurs, du contraste et de la luminosité pour obtenir les images les plus précises possibles.Les noirs sont plus profonds grâce au système Local Dimming qui isole les parties de l'écran pour mieux traiter chaque image. La Smart TV contient aussi une amélioration des couleurs True Cinema Color et un décodage HDR+ pour des images hyper réalistes. Le design ultra fin de la TV Hisense en fait un objet de décoration à part entière. L'écran n'a même pas de bords ce qui laisse entièrement la place à l'image.La Smart TV Hisense se connecte en WiFi pour vous proposer un accès direct à des applications et la navigation en ligne. Vous pouvez surfer sur Netflix, YouTube et d'autres plateformes de streaming musical (Spotify, Deezer etc) depuis votre télécommande. La technologie intégrée Dolby Atmos offre une sortie de son impeccable. C'est donc un téléviseur ultra complet, autant au niveau de la qualité de l'image et du son que de l'accès internet.Le design fin en fait un objet beau et discret dans votre pièce. Procurez-vous ce téléviseur pour seulement 799€ au lieu de 1290€ et profitez de toutes ces qualités. La livraison est gratuite sur Boulanger !