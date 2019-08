🔥 Nintendo Switch nouvelle version 2019 à 299€ chez Fnac

Une Nintendo Switch plus endurante !

Une multitude de possibilités

Tout d'abord, précisons que c'est bien la Fnac qui se charge de commercialiser ce produit. La livraison à votre domicile comme le retrait en magasin sont offerts par l'enseigne française. Si vous voulez recevoir votre commande en un jour ouvré et sans débourser un centime supplémentaire, vous pouvez souscrire à Fnac+. Un essai de 30 jours est gratuit puis vous devrez débourser 49€/an. Passons à présent aux caractéristiques de cette console.Il s'agit donc de la Nintendo Switch armée de ses manettes Joy-Con grises. Au niveau de son design, elle est totalement similaire au modèle disponible depuis mars 2017. C'est à l'intérieur qu'il faut se rendre pour découvrir un véritable changement. Ainsi, cette version embarque une batterie plus performante. L'autonomie en mode nomade passe donc de 6 heures à 9 heures (cette durée peu varier en fonction du jeu lancé). Cette prouesse est rendue possible grâce à la mise à jour du processeur Tegra X1 qui pompe beaucoup moins d'énergie.Si vous voulez jouer exclusivement en portable, cette amélioration est très intéressante. Bien entendu, vous pourrez toujours utiliser lasur votre téléviseur grâce au dock compris dans le pack. Hélas, aucun jeu ne figure dans ce bundle mais vous pourrez télécharger des démos ainsi que des free-to-play gratuitement depuis l'eShop. En ce qui concerne les titres indispensables, n'hésitez pas à consulter notre guide pour savoir lesquels choisir.Laest une machine qui a un bel avenir devant elle. L'acheter maintenant c'est s'offrir des centaines d'heures de jeu pour les mois qui viennent. En effet, des sorties majeures commeou encoresont attendues avant la fin de l'année. Alors il ne vous reste plus qu'à foncer !