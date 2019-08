🔥 Top Deal Cdiscount : HP PC Portable 14" + Office 365 + Imprimante + Sacoche + Souris

Pack PC portable HP : le combo ultime !

Voici donc le contenu de ce très copieux bundle PC.Tout d'abord, évoquons la présence d'undoté d'un écran 14 pouces avec une résolution de 1366 x 768 pixels. Il embarque un processeur AMD A4 9125 à 2.3 GHz, une carte graphique AMD Radeon R3, 4 Go de RAM et un SSD d'une capacité de 32 Go. Le système d'exploitation est Windows 10 Home en mode S.Laest également de partie. Elle vous permettra de profiter d'un espace de stockage de 1 To en ligne ainsi que des versions premium de plusieurs logiciels signés Microsoft. Vous aurez ce qu'il vous faut pour faire de la bureautique sur votre PC.Ensuite, quelques accessoires viennent se joindre à la fête. Nous retrouvons tout d'abord uneUneest aussi présente afin de vous aider dans votre navigation sur l'ordinateur. Il vous suffira de la brancher en USB pour l'utiliser.Enfin,vous permettra de transporter tout cela. Elle peut accueillir un ordinateur allant jusqu'à 15,6 pouces et une bandoulière viendra vous soulager durant les trajets qui s'éternisent.Cette offre est valable uniquement chez Cdiscount . Comme à son habitude, le site bordelais met à votre disposition le paiement en quatre fois, soit 46,08€ au moment de l'achat puis 46,07€ par mensualité.La livraison est gratuite et vous pourrez opter pour la livraison en un jour ouvré avec un abonnement Cdiscount à Volonté (30 jours offerts puis 29€ pour la première année). Des garanties contre les pannes, la casse et les vols sont également proposées. Libre à vous d'y souscrire ou non.Bref, c'est un beau combo que nous offre Cdiscount. Cet ordinateur portable HP vise avant tout les utilisateurs qui ne sont pas préoccupés par les performances de leur machine. Ce modèle sert a été pensé pour des tâches dans le domaine de la bureautique. Il remplit donc parfaitement ses fonctions grâce aux périphériques fournis dans ce pack. Une promotion vraiment intéressante !