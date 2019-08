🔥 Bon plan B&You : nouvelle promo sur le forfait 40Go à 9,99€/mois

Forfait B&You : sans engagement et tarif à vie !

Les détails du forfait mobile 40 Go

Tout d'abord, précisons que ce forfait est uniquement accessible pour les clients qui ouvrent une nouvelle ligne chez Bouygues. Il s'agit d'une offre sans engagement que vous pourrez résilier à n'importe quel moment.Autre excellente nouvelle, le tarif mensuel ne bougera pas au bout de quelques mois.. Enfin, B&You vous demandera 10€ supplémentaires au moment de la souscription afin de vous envoyer votre nouvelle carte SIM. Bref, un grand classique.Avec ce forfait, lorsque vous êtes en France métropolitaine, lesvers notre cher pays et ses DOM. Les MMS le sont uniquement vers la métropole. Pour ce qui est d'internet maintenant, une enveloppe deest à votre disposition chaque mois. En effet, ce forfait B&You comptait auparavant 30 Go de datas mais l'opérateur a décidé d'offrir 10 Go supplémentaires. Un beau geste qui vous permettra de naviguer sur le web, regarder des vidéos et télécharger des applications sans le moindre problème.Lors de vos déplacements en Europe et dans les DOM, lesvers ces mêmes destinations et la France métropolitaine. En ce qui concerne internet,en plus seront ajoutés à votre forfait lorsque vous êtes dans ces zones. Vous pourrez donc rester en contact avec vos proches durant vos pérégrinations en dehors de l'Hexagone.En clair, ce forfait B&You 40 Go est idéal pour tous les utilisateurs. Il reste très abordable et ne déçoit dans aucun domaine. Une belle enveloppe de datas est de la partie et l'abonnement vous accompagnera aussi à l'étranger. Vous avezabsolument parfaite.