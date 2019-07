🔥 Bon plan ZenMate : l'offre VPN à seulement 1,75€ par mois

VPN ZenMate : protégez facilement vos données

À lire aussi : VPN, notre comparatif

L'accès aux catalogues VOD du monde entier !

L'utilisation d'un VPN pour naviguer sur le Web est bien souvent une excellente idée, et ce pour deux raisons majeures.Tout d'abord, se connecter via un VPN permet de. Le principe est simple : le VPN chiffre l'ensemble des informations que vous échangez sur le réseau et remplace votre localisation réelle par une autre localisation dans le monde afin de vous rendre complètement anonyme sur le Web.En outre, les connexions derrière un VPN via un VPN est un moyen pratique et efficace pour naviguer tout en. Ces fameuses données personnelles sont collectées et exploitées sans réellement savoir par qui et comment. Avec l'aide d'un VPN, les géants du Web et des réseaux sociaux n'auront plus accès à vos données personnelles et ne pourront plus "tracker" votre parcours en ligne et vos centres d'intérêts pour vous proposer par la suite des publicités ciblées.Levous permet donc de protéger autant votre vie privée que vos données personnelles très simplement avec son offre à(pour 2 ans d'abonnement).Sachez qu'en souscrivant à cette offre, vous bénéficierez également d'un an d'abonnement offert àSi la sécurité est l'un des avantages indéniables de la solution ZenMate VPN, nous ne pouvons faire l'impasse sur un point également très intéressant : l'accès à une multitude de catalogues VOD, partout dans le monde !Vous pourrez notamment profiter du catalogues, bien plus fourni aux Etats-Unis que dans l'Hexagone, ou encore à des services carrément inaccessibles commeou bien. Ce miracle est possible avec le changement de localisation qui vous permet donc d'utiliser une adresse IP aux Etats-Unis. A vous la dernière saison de votre série préférée dès sa sortie Outre-Atlantique et le tout en HD ! Que demander de plus...