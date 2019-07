🔥 Bon plan : TaoTronics casque bluetooth avec réduction de bruit active à 49,99€ au lieu de 59,99€

Avec TaoTronics, plus un bruit !

Un casque Bluetooth efficace et confortable

Et nous sommes bien chez Amazon pour ce nouveau bon plan. Comme d'habitude, la livraison est offerte si vous habitez en France métropolitaine. Pour profiter de la remise de 10€ sur ce produit, vous allez devoir utiliser le code que nous allons vous fournir. Vous devrez le taper au moment de valider votre panier :. Il est valable, alors ne perdez pas une seule seconde. À présent, il est temps de passer aux caractéristiques de cet exemplaire qui est souvent mis en avant sur notre site.La première fonctionnalité majeure de ceest bien évidemment la réduction de bruit active. Une fois activée, elle permet de maîtriser les bruits de votre environnement et de les atténuer. Ainsi, votre expérience d'écoute sera vraiment optimale. Globalement, le son est extrêmement détaillé et le microphone embarqué possède la technologie d'annulation de bruit cVc. 6.0. Ainsi, vos communications seront claires lors des appels que vous passerez via ce casque. Mais ce n'est pas tout !Leaffiche une autonomie pouvant grimper jusqu'à 25 heures. Durant ces longues minutes d'écoute, le confort sera optimal grâce aux oreillettes pivotantes à 90°. Les coussinets d'oreille protéiques font preuve d'une grande douceur et le bandeau est réglable selon la forme de votre tête. Avec son poids de seulement 200 grammes, ce modèle est très léger, ce qui vous permettra d'écouter de la musique pendant plusieurs heures sans la moindre gène. Enfin, vous pouvez aussi opter pour le filaire via le câble fourni dans le pack.Pour conclure, précisons que ceà réduction de bruit active est un des meilleurs exemplaires de sa catégorie. Il est absolument parfait dans tous les domaines et peut être utilisé sur n'importe quel appareil. La qualité du son est au rendez-vous et il est très pratique à porter. Si vous cherchiez un casque sans fil, vous l'avez trouvé !