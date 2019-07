🔥 Cdiscount : le top promos high-tech face au Prime Day

La riposte à la Cdiscount

Découvrez les 5 meilleurs promos high-tech du moment chez Cdiscount

Alors que l' Amazon Prime Day est pratiquement terminé, Cdiscount s'est décidé à mettre en ligne une petite vague de promotions dans son rayon high-tech. Ainsi, le site bordelais espère attirer des clients qui n'auraient pas trouvé leur bonheur chez le concurrent américain. Notez tout de même qu'à l'instar d'Amazon, ces baisses de prix proposées par Cdiscount sont accessibles contre un abonnement. Si vous êtes abonné à Cdiscount À Volonté, vous pourrez utiliser le code qui va suivre pour obtenir des réductions supplémentaires allant de 5 à 10% selon l'appareil :Dans cette sélection, vous trouverez plusieurs produits high-tech comme deux téléviseurs 4K, un smartphone et deux ordinateurs portables. Nous vous encourageons à bien lire les différentes modalités de livraison et de paiement sur la page de chaque appareil. Cependant, sachez que vous pourrez payer en quatre fois pour tous les articles de la liste qui va suivre. Bref, il est temps pour Cdiscount de se retrousser les manches et de partir en guerre face à Amazon.Commençons par la. Cette télé possède un écran 65 pouces (soit environ 165 centimètres) avec une définition en 4K UHD. La qualité d'image sera donc exceptionnelle grâce à des technologies embarquées comme le Mega Dynamic Contrast Ratio, Pure Image Ultra HD ou encore UHD Color Extender. Vous profiterez aussi d'une fluidité optimale grâce à la technologie d'amélioration du mouvement 1200 Picture Perfection Index. Vous aurez accès à trois ports HDMI, deux USB 3.0, une sortie audio numérique, un port réseau, un port casque et une entrée audio du composant. Bref, un téléviseur très complet qui vous permettra aussi de profiter du contenu de Netflix et YouTube.Place maintenant au. Ce dernier est équipé d'un écran 6.3 pouces avec une définition de 2240 x 1080 pixels. À l'intérieur, un processeur Qualcomm Snapdragon 710 répond présent, tout comme 4 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne. Le capteur photo à l'arrière est un 24 mégapixels et celui à l'avant atteint 20 mégapixels. Pour ce qui est de la batterie 3750 mAh, elle peut tenir pendant deux journées entières. Bref, des performances correctes pour un smartphone aussi abordable, en plus d'une autonomie gargantuesque et d'un écran de qualité.Poursuivons avec ce. Ce modèle est doté d'un écran full HD 15.6 pouces (soit presque 40 centimètres). Pour ce qui est de ses composants, cet ordinateur embarque un processeur Intel Core i5 (8ème génération) 8250 U à 1.6 GHz, une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1050, 8 Go de RAM et un disque dur 1 To couplé à un SSD de 128 Go. Le système d'exploitation Windows 10 Édition familiale 64 bits fait tourner tout ce beau monde et la batterie affiche une autonomie de plus de dix heures. Enfin, ce PC possède deux ports USB 3.1, un USB 2.0, un HDMI, un LAN et une prise combo casque/micro. La garantie est valable pendant deux ans.C'est un autre. Faisons une nouvelle fois le tour des spécificités techniques de ce modèle. Nous retrouvons un écran 15.6 pouces avec une définition de 1366 x 768 pixels. Il est équipé d'un processeur Intel Core i3 (5ème génération) 5005U à 2 GHz, d'une carte graphique Intel HD Graphics 5500, de 8 Go de RAM et d'un disque dur 1 To. Pour la connectique, nous avons droit à deux USB 3.1, un USB 2.0, un HDMI, un LAN et une prise combo casque/microphone. Pour ce qui est du système d'exploitation, il s'agit encore une fois de Windows 10 Édition Familiale 64 bits.Enfin, nous terminons avec la. Ce modèle est très cher mais il envoie du lourd ! Un écran de 164 centimètres est de la partie avec une définition 4K en prime. La technologie HDR est elle aussi présente et l'image sera nettement améliorée grâce au 4K Upscalling, à la réduction de bruit ou encore à la calibration automatique. Vous pourrez utiliser jusqu'à quatre ports HDMI (dont trois à l'arrière et un sur le côté), trois USB et un port réseau. Bref, une télé très solide dans tous les domaines.Notre sélection arrive donc à son terme. Si vous n'avez pas trouvé votre bonheur du côté d'Amazon, alors Cdiscount devrait réussir à vous satisfaire.