⚡ Bon plan : votre cloud crypté à partir de 3,99 €/mois

pCloud : sécurisez et partagez facilement tous vos documents

Le plein de fonctionnalités

Avec, fini les tracas concernant le stockage en ligne, ses limites, son tarif, ainsi que ses questions concernant la sécurité. Ce service de stockage en ligne propose en effet plusieurs formules (Premium annuel et Lifetime) qui vous font profiter d'un espace dans le cloud totalement sécurisé grâce à un cryptage 256-bit AES, une norme de chiffrement avancée approuvée par la NSA elle-même et actuellement l'une des plus sécurisées sur le marché.L'offre Premium vous permettra de bénéficier deet de pouvoir réaliser jusqu'à 5 copies de vos fichiers sur des serveurs différents. L'accès ainsi que le partage sont très simple, pCloud est par ailleurs compatible avec de nombreux services que nous utilisons au quotidien, c'est le cas notamment d'Instagram, Dropbox, Facebook, Google Drive et ainsi de suite.Actuellement proposée àen paiement unique pour sa formule à vie « Lifetime », soit unesur le prix habituel, pCloud propose également un abonnement mensuel qui revient actuellement à 47,88 €/an, soit 3,99 €/mois, ce qui vous permet de réaliser 20 % d'économie sur le tarif habituellement exercé.pCloud inclut de nombreuses fonctionnalités avec son service de stockage en ligne et ce indépendamment de l'offre que vous sélectionnez au final (Premium ou Premium Plus, annuel ou à vie).Les offres pCloud comprennent ainsi des services qui vous garantissent la sécurité de vos données, la protection des canaux TLS/SSL, le chiffrage 256-bit AES, jusqu'à 5 copies de vos fichiers sur différents serveurs, mais aussi une couche de chiffrage supplémentaire en option (en essai gratuit pendant 14 jours).Enfin, on y retrouvera également divers services d'accessibilité et de synchronisation telle qu'un lecteur vidéo/audio intégré, une extension sous la forme d'un disque dur virtuel grâce à pCloud Drive, un accès hors ligne sur les fichiers que vous désirez, mais aussi des options de partage et d'upload simple d'utilisation.Notons également que pCloud ne limite pas la taille des fichiers que vous pouvez transférer sur le serveur, ni la vitesse de vos download/upload.Ne reste plus qu'à choisir quelle offre vous convient le mieux en fonction de vos besoins. L'offre Premium comprend 500 Go de stockage ainsi que 500 Go de trafic sur vos liens de téléchargement, tandis que l'offre Premium Plus augmente ces deux valeurs à 2 To.Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter notre comparatif 2019 des meilleures offres de stockage en ligne