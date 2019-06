🔥 Jeux vidéo PC : les meilleurs bons plans de la semaine !

Warhammer : Chaosbane et Dark Souls III en promo chez Gamesplanet !

Warhammer : Chaosbane jusqu'à -20%

Dark Souls III jusqu'à -78%

Notre sélection de bons plans jeux vidéo chez Gamesplanet !

Total War: Three Kingdoms - Yellow Turban Rebellion

11-11 Memories Retold

RAGE 2

TrackMania² Stadium

Sans plus attendre, voici les meilleurs bons plans sur ces deux licences emblématiques du Action-RPG.On commence donc cette sélection avec le titre, célèbre Action-RPG très attendu, qui sort tout juste aujourd'hui en dématérialisé. Vous pourrez retrouver le jeu sous plusieurs éditions :Un excellent bon plan pour les plus impatients, sachant que la sortie physique du jeu est annoncée avec plusieurs semaines de retard !On continue notre sélection avec une autre licence très célèbre, la saga Dark Souls. Sorti en 2016,fait figure de référence dans la catégorie Action-RPG. Un véritable classique disponible en deux versions :Retrouvez également tous les DLC de la licence (nécessite le jeu de base Dark Souls III):Outre les deux Action-RPG présentés précédemment, Gamesplanet propose une nouvelle fois cette semaine, un déluge de promotions sur les jeux vidéo du moment. Voici notre sélection rien que pour vous !Maintenant que vous savez tout sur les promos de la semaine, bon jeu à tous !Plus deClubic :