🔥 Bon plan : SFR Presse, Ciné Séries, RMC Sport et Naspter pour 1€/mois

Happy passion days SFR : 4 options à 1€ par mois pendant 6 mois

La fibre ou le mobile : à vous de choisir !

Découvrez les promotions pour lesEffectuons sans attendre un petit tour des différentes options concernées. Sachez que vous devrez choisir celle que vous désirez au moment de l'étape de sélection des options après la souscription à un forfait Box ou mobile.Ainsi, nous avons d'abordqui vous permet d'accéder à plus de 80 magazines et autres journaux de la presse quotidienne. Vous y trouverez l'Équipe, Libération, l'Express, Paris Match et bien plus encore. Vous pourrez même les consulter en étant hors connexion. Le prix passera à 5€/mois au terme des 6 premiers mois.Ensuite, nous avonsqui vous donnera accès à cinq chaînes cinéma et au service SFR Play. Bien entendu, le multi-écrans est de la partie tout comme le replay des programmes. Cette option passera à 5€/mois au bout de 6 mois.Pour les amateurs du ballon rond,est idéal pour visionner les compétitions les plus prestigieuses comme l'UEFA Champions League, l'Europa League, la Premier League anglaise et bien plus encore. Vous pourrez bien évidemment regarder tout cela sur un smartphone ou une tablette. Le tarif sera fixé à 9€/mois au bout des 6 mois.Enfin, nous terminons avecuniquement sélectionnable si vous optez pour un abonnement mobile. Vous aurez plus de 40 millions de morceaux en libre accès sans publicité. Un mode hors ligne est aussi intégré. Au bout de 6 mois, l'option vous coûtera 10€/mois.Maintenant que vous en savez davantage sur les différentes options SFR Plus, évoquons les modalités pour pouvoir profiter de cette belle promotion.Cettedurant les. Vous devrez impérativement être un nouveau client du fournisseur d'accès et souscrire à un abonnement internet ou bien à un forfait mobile pour être éligible. Une large sélection est accessible selon vos besoins.Pour ce qui est des, vous aurez le choix entre trois forfaits avec un engagement d'une durée de 12 mois :Bien entendu, plus le prix est élevé, plus le débits sont importants avec 1 Gb/s en téléchargement et 300 Mb/s en envoi pour le dernier par exemple. Le nombre chaînes TV est aussi revu à la hausse selon l'abonnement.Côtémaintenant, trois offres vous sont proposées toujours avec un engagement d'un an :Sachez que ces prix sont revus à la baisse si vous êtes déjà client Box. Maintenant que vous savez tout, les Happy Passion Days de SFR n'attendent plus que vous.Plus deClubic :