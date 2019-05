🔥 Bon Plan : le VPN HideMyAss à 2,49€/mois pour 3 ans

Détails de l'offre

HideMyAss protège vos arrières

vpn : les meilleures solutions pour garder sa vie privée sur le web Entre la multiplication des atteintes à la vie privée, les dérives abusives des GAFAM - Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft ! pour ne citer qu'eux... -, l'augmentation constante des cyberattaques, le traçage systématique des régies publicitaires et des sites web, ou encore la surveillance accrue des gouvernements, préserver son anonymat sur Internet devient quasi indispensable. Le choix d'un VPN peut se révéler complexe.

Notre comparatif des meilleurs vpn

est l'un de nos fournisseurs VPN préférés. Alors quand une baisse de prix s'annonce, on ne peut que plus le recommander, comme c'est le cas maintenant.En temps normal, l'abonnement mensuel coûte 10,99€. Mais en souscrivant une formule sur 3 ans, la somme tombe àseulement, soit une réduction de 77%. Le paiement s'effectue en une seule fois pour un montant de 89,64€. Pour trois années de surf protégé, c'est vraiment une super affaire !Notez que HideMyAss propose une. Vous ne prenez donc pas de risques si le service ne vous convient pas.HMA est un fournisseur VPN. Une fois abonné à ses services, le logiciel va encapsuler vos données transitant sur le Net dans un “tunnel” chiffré avec le. Pirates et autres nuisances ne pourront donc plus intercepter vos données les plus précieuses : numéro de carte bancaire, documents confidentiels, etc...Si la protection des données est un atout phare de HMA, leen est un autre. Une fois connecté à un serveur via le tunnel VPN, vous pourrez accéder aux sites géo-bloqués normalement inaccessibles depuis la France. A vous les joies de Netflix US, de la BBC ou encore de Hulu !