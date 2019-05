⚡ Bon plan : MOULINEX CE705100 Multicuiseur Cookeo à 146€ au lieu de 249,69€

Un appareil adopté par des milliers de cuisiniers

Simple, pratique et à petit prix

Le Cookeo est un indispensable de la cuisine. Depuis sa sortie, l'appareil a été adopté par des dizaines de milliers de cuisiniers en herbe, saluant la facilité de préparation et d'utilisation et la grande variété des plats qu'il propose.Le multicuiseur offre une puissance de 1 200W pour réussir toutes vos préparations en quelques minutes. La cuve possède une capacité de 6L, idéale pour des repas de 4 à 6 personnes. Cookeo intègre 50 recettes pré-enregistrées mais vous pouvez trouver de nombreuses autres préparations sur le web pour réaliser des plats en provenance de nombreux pays.En plus d'être puissant, Cookeo est pratique avec son interface très simple pilotable par un bouton central. Vous pouvez en quelques secondes démarrer une recette en suivant les instructions sur l'écran, ou improviser à l'aide des différents modes de cuisson ou de maintien au chaud. Tout est permis avec comme seul point commun la réussite de vos assiettes.Cdiscount vous propose actuellement ce compagnon tout bonnement indispensable dans votre cuisine pour seulement 146€, au lieu des 249,69€ habituellement demandés. Profitez-vite de cette promotion et devenez un cuisinier d'exception qui ravira les papilles de vos proches.