🔥 Bon plan : le disque dur Western Digital My Passport 3To à 90€ au lieu de 119,99€

Un passeport pour la liberté

La belle rouge...

C'est Amazon Espagne qui nous propose cette belle réduction ! Elle concerne donc leavec une capacité de 3 To. Ainsi, vous pourrez stocker absolument toutes vos données sur ce périphérique externe équipé en USB 3.0. Il embarque quelques fonctionnalités bien utiles comme la sauvegarde automatique grâce au logiciel WD Backup. Vos fichiers seront aussi protégés par un mot de passe avec chiffrement matériel.Pour tout le reste, vous aurez droit à un disque dur fiable, robuste et arborant un design très réussi. Il est très simple à utiliser et possède plusieurs coloris (les prix diffèrent selon la couleur). Bref, il s'agit d'un excellent modèle qui s'adaptera à tous les usages.La garantie est valable pendant deux ans. Puisque c'est Amazon Espagne qui s'occupe de l'expédition, comptez tout de même 5,01€ de frais de port vers la France métropolitaine.