🔥 Bon plan : SSD Interne Crucial MX500 1 To SATA 2.5" à 114,61€ au lieu de 139,90€

Toujours au top !

La vitesse, c'est crucial !

C'est la branche allemande du géant Amazon qui a mis cette promotion en ligne. Le SSD 2,5 pouces en question possède une capacité de stockage de 1 To afin d'accueillir un grand nombre de fichiers sans jamais manquer de place. Le rapport qualité / prix de ce modèle est excellent et il propose toujours des performances superbes malgré le fait qu'il date de 2017.Pour ce qui est de la rapidité du traitement des informations, ce SSD peut atteindre une vitesse de lecture de 560 Mo/s et une vitesse d'écriture de 510 Mo/s. Vous n'aurez donc aucun problème à transférer et lire vos fichiers placés sur le SSD. Il n'y a pas grand chose à ajouter si ce n'est qu'il s'agit toujours d'un des meilleurs modèles du marché aujourd'hui.Comptez tout de même 4,56€ de frais de port vers la France métropolitaine.