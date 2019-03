⚡️ Bon plan : HooToo Clé USB 64 Go 3.0 à 37,49€ au lieu de 49,99€

Un petit code pour vous

Tout d'abord, vous devez savoir que ce bon plan n'est valable que du 6 au 10 mars 2019. Cette remise ne s'appliquera que si vous entrez le code suivant au moment de valider votre panier :. Et puisque nous en sommes aux modalités, sachez aussi que la livraison est gratuite en France métropolitaine.Avec cette clé USB 3.0, vous pourrez transférer vos photos, vidéos et autres fichiers très rapidement. Elle affiche une vitesse de lecture de 80 Mo/s et une vitesse d'écriture de 30 Mo/s. Grâce à sa certification Mfi, elle est totalement compatible avec les appareils de la marquecomme leset lespar exemple. Vous pouvez aussi écouter de la musique et regarder des films directement depuis la clé USB via l'application "iPlugmate".Vous l'aurez sans doute compris, ce modèle embarque de nombreuses fonctionnalités et mettra à votre disposition 64 Go d'espace de stockage en plus. De plus, grâce à sa conception en alliage d'aluminium, elle profite d'une grande résistance contre les chutes.