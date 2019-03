⚡️ Bon plan : Ninebot Segway Scooter Electrique Pliable à 284,80€ au lieu de 484,90€

Le véhicule de demain ?

Résistante et maniable

Voilà un moyen de transport bien pratique ! Avec cette, vous pourrez vous balader dans les rues à une vitesse maximale de 20 km/h sans le moindre effort. Grâce à la batterie au Lithium-ion de 5,2 Ah, vous pourrez parcourir jusqu'à 25 km en une seule charge. Avec la batterie d'extension (non incluse), elle pourra tenir sur 45 km. Un bon moyen de parcourir de longues distances en toute tranquilité.Pour le reste, sachez que ce modèle est robuste grâce à sa structure en aluminium. Cela rend la trottinette légère mais aussi très résistante. Son corps principal est étanche grâce à la norme IP54 et elle peut transporter une charge maximale de 100 kg. Enfin, elle est facilement transportable puisqu'elle est totalement pliable. Cerise sur le gâteau, vous aurez la possibilité de la contrôler à distance via votre smartphone.Vous avez du temps puisque la vente flash se terminera dans tout juste un mois. Cependant, les exemplaires disponibles sont assez limités. La livraison est gratuite en France et comptez entre 3 et 5 jours seulement pour recevoir votre commande à domicile.