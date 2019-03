⚡️ Bon Plan : Casque audio Sennheiser Momentum 2 Supra-aural à 259€ au lieu de 319€

Du son à la perfection

Confortable à souhait

Si vous cherchez un casque qui offre une qualité sonore presque parfaite, alorsa ce qu'il vous faut. En effet, il vous procurera une immersion optimale durant les longues heures d'écoute. Les basses sont puissantes et aucune détérioration du son n'est à signaler. Il s'agit bien entendu d'un modèle haut de gamme donc la qualité se devait d'être au rendez-vous. Notez aussi que les voix sont très claires, ce qui est une véritable amélioration par rapport aux précédentes versions de la marque.Au niveau du confort, il n'y a pas non plus grand chose à redire. Son arceau en acier inoxydable et ses coussinets en cuir permettent d'allier élégance à robustesse. Vous pourrez aussi le transporter n'importe où puisque l'arceau est pliable. Il passera ainsi sans mal dans la pochette présente dans le pack. Enfin, au rayon des fonctionnalités, vous pourrez non seulement écouter vos morceaux préférés mais aussi prendre des appels grâce au micro intégré. La plupart des appareils iOS sont compatibles avec le casque.Puisque c'est la branche italienne d'Amazon qui propose cet article, comptez 5,71€ supplémentaires pour un envoi standard en France métropolitaine.