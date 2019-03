⚡️ Bon Plan : TaoTronics casque Bluetooth à réduction de bruit active à 48,99€ au lieu de 69,99€

Un petit code pour vous faire plaisir

Plus un bruit !

Pour débloquer cette petite promotion bien sympathique, vous aurez une petite manipulation à faire. En effet, il est nécessaire d'entrer le code que nous allons vous passer pour que la réduction d'une vingtaine d'euros puisse s'appliquer. Sans plus attendre, voici le code en question :. Pour en terminer avec les modalités, sachez aussi que la livraison est gratuite en France métropolitaine.Ainsi, ce casque signéoffre des performances optimales ainsi qu'un confort non négligeable. En effet, la réduction de bruit active et les coussinets isolants vous feront profiter d'une écoute immersive même s'il y a du remue-ménage autour de vous. Nous noterons aussi la présence de la technologie aptX qui améliore encore plus la qualité de l'écoute. Vous pouvez bien évidemment régler le serre-tête et faire pivoter les écouteurs pour adapter le casque à la taille de votre tête.Qui dit casque Bluetooth dit autonomie à surveiller. Avec ce modèle, impossible d'être déçu puisque la batterie peut tenir pendant 20 heures avant de s'épuiser totalement. Vous aurez toujours la possibilité d'utiliser le câble audio fourni lorsque le niveau de la batterie sera faible. Enfin, dernière précision, vous pouvez aussi prendre les appels de votre smartphone en toute tranquilité grâce au micro d'annulation de bruit embarqué pour un rendu sans interférences.