⚡️ Bon plan : Fire TV Stick Basic Edition à 39,99€ au lieu de 59,99€

Comparatif : les meilleures multimédia et android TV Dans le cas où acheter un téléviseur représente une dépense trop élevée, vous pouvez contourner ce problème sans trop de difficultés. Cette option se symbolise par l'achat d'un boîtier servant d'interface entre votre téléviseur, votre réseau Wi-Fi domestique, et même votre ordinateur.

Ce petit appareil pas forcément connu du grand public est vraiment simple d'utilisation. Il vous suffit de le brancher à votre télé pour avoir accès à plus de 4000 applications et jeux. Vous pouvez bien évidemment regarder du contenu surou encoreet même naviguer sur les réseaux sociaux. Notez que les membrespeuvent accéder au serviceen illimité.Afin de faciliter encore plus son utilisation, leest livré avec une télécommande. Cette dernière comprend peu de boutons par rapport à une télécommande traditionnelle pour la télévision, ce qui est un très bon point. Mieux encore, ce petit appareil en a dans le ventre ! Ainsi, grâce à son espace de stockage de 8 Go, au 1 Go de RAM et à son processeur quadricœur, leoffre un streaming extrêmement fluide. Amazon propose la livraison gratuite en France métropolitaine. Le pack comprend aussi une rallonge HDMI pour faciliter le branchement à votre téléviseur.